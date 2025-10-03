В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре Спорт

Фото: Александр Воложанин

Комиссия Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" обсудила развитие детско-юношеского спорта. Одним из вопросов стала инициатива министерства физкультуры и спорта Московской области о введении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физкультуре.

Предлагается, чтобы экзамен включал выполнение нормативов комплекса ГТО. Итоговая отметка зависела бы от результата: золотой знак соответствовал бы "пятерке", серебряный — "четверке", бронзовый — "тройке".

Для школьников, освобожденных от занятий физкультурой, предусмотрен вариант сдачи тестов на знание предмета.

Ранее сообщалось, что нижегородцы неоднозначно относятся к отмене оценок по творческим предметам.