Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Спорт

В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

03 октября 2025 11:47 Спорт
В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

Фото: Александр Воложанин

Комиссия Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" обсудила развитие детско-юношеского спорта. Одним из вопросов стала инициатива министерства физкультуры и спорта Московской области о введении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физкультуре.

Предлагается, чтобы экзамен включал выполнение нормативов комплекса ГТО. Итоговая отметка зависела бы от результата: золотой знак соответствовал бы "пятерке", серебряный — "четверке", бронзовый — "тройке".

Для школьников, освобожденных от занятий физкультурой, предусмотрен вариант сдачи тестов на знание предмета.

Ранее сообщалось, что нижегородцы неоднозначно относятся к отмене оценок по творческим предметам. 

