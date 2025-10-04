Кабайло высказался о скандале с педофилией в нижегородской спортшколе Происшествия

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высказался по поводу громкого инцидента в частной школе бокса, где тренера и основателя клуба подозревают в домогательствах к несовершеннолетним воспитанникам.

Как написал Кабайло в своем телеграм-канале, следственные органы уже возбудили уголовное дело, а министерство спорта оказывает им всю необходимую помощь.

При этом министр подчеркнул, что даже без официальных выводов силовиков, на видеозаписях можно увидеть поведение тренера, которое он назвал абсолютно недопустимым. По мнению Кабайло, одного только внешнего вида тренера на этих кадрах достаточно, чтобы прекратить с ним любые трудовые отношения.

"Случаи, зафиксированные на видео, произошли в частном клубе. Уже говорил и продолжаю придерживаться мнения, что отрасль физкультуры и спорта нуждается в дополнительной регламентации, а министерство спорта должно быть наделено контрольно-надзорными функциями не только над государственными и муниципальными учреждениями, но и над всеми частными организациями и ИП, самозанятыми, работающими в физкультуре и спорте. Особенно над теми, кто работает с детьми. Сейчас этот вопрос поднимается и на федеральном уровне", - отметил чиновник.

Кроме того, глава регионального минспорта считает необходимым ввести обязательную психологическую оценку для всех специалистов, которые работают с несовершеннолетними. Он сообщил, что министерство обязательно выступит с такой инициативой.

Напомним, широкую огласку произошедшее получило в начале октября, но инцидент произошёл ещё в августе. Один из мальчиков рассказал родителям, что тренер, предположительно будучи пьяным, раздел его и пытался совершить развратные действия. Ребёнку удалось вырваться и убежать. После этого родители обратились за помощью к другим тренерам, и вместе они начали просматривать архивные видеозаписи из клубов, где раньше работал подозреваемый. На одной из записей, датированной 2023 годом, видно, как тренер, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, заставляет раздеться другого мальчика и совершает в отношении него действия сексуального характера. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

