Происшествия

Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом

02 октября 2025 11:27 Происшествия
Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом

Скандал с тренером по боксу в Нижнем Новгороде обернулся уголовным делом.

О предполагаемых противоправных действиях со стороны спортивного наставника стало известно 30 сентября благодаря сюжету программы "Кстати" (16+). В материале утверждалось, что мужчину подозревают в педофилии, и после появления первых признаков огласки он скрылся.

Инцидент, вызвавший подозрения, произошел еще в августе. Один из юных воспитанников рассказал родителям, что тренер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел его и пытался совершить развратные действия. Мальчику удалось вырваться и убежать. После этого родители обратились за помощью к другим тренерам, и совместно они начали изучать записи с камер видеонаблюдения в спортивных залах, где ранее работал подозреваемый. В одном из клубов на архивных записях за 2023 год был обнаружен эпизод, на котором тренер, предположительно будучи пьяным, заставляет раздеться другого мальчика и совершает в отношении него действия сексуального характера. Все это, как утверждается, зафиксировано на видео.

"Больше месяца люди, знающие о произошедшем, пытаются добиться возбуждения уголовного дела, но его не возбуждают и потому люди обратились в нашу редакцию с просьбой придать все это огласке", — сообщил ведущий программы "Кстати".

Как выяснилось 1 октября, следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Сообщается, что ход расследования находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

При этом конкретная статья, по которой возбуждено дело, не названа. Отмечается лишь, что поводом для начала следственных действий стал телевизионный сюжет, в котором рассказывалось о противоправных действиях тренера в отношении несовершеннолетнего.

Вечером того же дня в эфир вышел новый сюжет, в котором утверждается, что подозреваемый мог заниматься вступать в интимную связь с воспитанниками на протяжении более 20 лет.

Бокс Дети насилие
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных