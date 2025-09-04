Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Наука
16 сентября 2025 11:32  [103] Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков
15 сентября 2025 16:38  [265] Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена
12 сентября 2025 12:36  [406] Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»
12 сентября 2025 08:30  [488] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01  [217] Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38  [573] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
06 сентября 2025 13:17  [471] Новые классы школьников приступили к изучению метрологической науки в Нижегородской области
05 сентября 2025 11:59  [669] Лихачев сообщил, что Путин в Сарове сделал упор на ядерную триаду
25 августа 2025 11:15  [781] Ученые ННГАСУ создали программу для контроля микроклимата в свинарниках
23 августа 2025 08:25  [919] Школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде
Наука

Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков

16 сентября 2025 11:32
Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские специалисты работают над созданием тест-системы, которая позволит прогнозировать отдалённые последствия мелкоосколочных ранений. Об этом с своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его информации, исследования начались еще год назад. В них участвуют хирурги НОКБ имени Семашко, а также ученые ПИМУ и НГТУ имени Алексеева.

Врачи и учёные отмечают, что даже небольшие и лёгкие фрагменты боеприпасов, оставшиеся в теле, могут вызывать серьёзные осложнения. Негативные эффекты проявляются не сразу, а спустя 3-6 месяцев после ранения.

Среди наиболее частых отложенных последствий специалисты называют невропатии, тромбозы артерий и вен. Медики подчёркивают, что число таких случаев растёт, а значит, необходимость в диагностических инструментах становится всё более острой.

Сейчас исследователи переходят от теории к практике: в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ведётся разработка тест-системы для прогнозирования долгосрочных последствий ранений, вызванных мелкими осколками.

Ранее сообщалось, что ученые тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи. 

