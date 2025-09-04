Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков Наука

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские специалисты работают над созданием тест-системы, которая позволит прогнозировать отдалённые последствия мелкоосколочных ранений. Об этом с своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его информации, исследования начались еще год назад. В них участвуют хирурги НОКБ имени Семашко, а также ученые ПИМУ и НГТУ имени Алексеева.

Врачи и учёные отмечают, что даже небольшие и лёгкие фрагменты боеприпасов, оставшиеся в теле, могут вызывать серьёзные осложнения. Негативные эффекты проявляются не сразу, а спустя 3-6 месяцев после ранения.

Среди наиболее частых отложенных последствий специалисты называют невропатии, тромбозы артерий и вен. Медики подчёркивают, что число таких случаев растёт, а значит, необходимость в диагностических инструментах становится всё более острой.

Сейчас исследователи переходят от теории к практике: в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ведётся разработка тест-системы для прогнозирования долгосрочных последствий ранений, вызванных мелкими осколками.

Ранее сообщалось, что ученые тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи.