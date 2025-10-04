В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Лысковском округе Нижегородской области состоялось прощание с местным жителем Андреем Артемьевым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета на официальной странице "ВКонтакте".

Военнослужащий скончался на 42-м году жизни. Церемония прощания прошла 3 октября на кладбище в городе Лысково.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

