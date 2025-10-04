Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2025 18:15Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом
04 октября 2025 16:49В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым
04 октября 2025 16:11Более 270 частных домов в Нижегородской области строят по механизму эскроу
04 октября 2025 14:10Никитин обсудил с главой Росстата развитие цифровой статистики в регионе
04 октября 2025 09:31План "Ковер" вводили в нижегородском аэропорту
04 октября 2025 08:00Мэрия направит 11 млн рублей на установку светофоров у Ледового дворца
03 октября 2025 19:19Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Общество

В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым

04 октября 2025 16:49 Общество
В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым

Фото: Анастасия Назарова

В Лысковском округе Нижегородской области состоялось прощание с местным жителем Андреем Артемьевым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета на официальной странице "ВКонтакте".

Военнослужащий скончался на 42-м году жизни. Церемония прощания прошла 3 октября на кладбище в городе Лысково. 

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородца были освобождены из украинского плена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лысковский район Некролог СВО
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
30 сентября 2025 18:41Нижегородские власти предложили усилить юридическую защиту участников СВО
30 сентября 2025 13:24Захар Прилепин предупредил о долгом пути к Победе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных