Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2025 18:15Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом
04 октября 2025 16:49В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым
04 октября 2025 16:11Более 270 частных домов в Нижегородской области строят по механизму эскроу
04 октября 2025 14:10Никитин обсудил с главой Росстата развитие цифровой статистики в регионе
04 октября 2025 09:31План "Ковер" вводили в нижегородском аэропорту
04 октября 2025 08:00Мэрия направит 11 млн рублей на установку светофоров у Ледового дворца
03 октября 2025 19:19Три образовательных кластера по машиностроению создано в Нижегородской области
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Общество

Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом

04 октября 2025 18:15 Общество
Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом

Фото: минтур Нижегородской области

Нижегородская делегация представила коллегам из Калининградской области системный подход к организации крупных юбилейных мероприятий. Опыт празднования 800-летия Нижнего Новгорода может помочь Калининградской области подготовиться к собственному юбилею — в 2026 году регион отметит 80 лет.

"Кейс 800-летия Нижнего Новгорода стал примером системной работы. В условиях пандемии, масштабных строек и реставраций все органы власти действовали как единый механизм: была выстроена координация, налажена коммуникация, обеспечена общая заинтересованность в результате. Именно это дало мощный эффект, который сохраняется до сих пор: кратный рост турпотока, развитие сферы гостеприимства, увеличение объёма платных услуг и весомый вклад креативных индустрий в экономику региона", - отметил Олег Беркович.

Во время стратегической сессии нижегородская делегация не только делилась своим опытом, но и включилась в обсуждение будущих мероприятий, которые планируются к 80-летию Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарил гостей за визит и отметил, что советы коллег помогут правильно расставить приоритеты и грамотно использовать ресурсы. Он подчеркнул, что опыт Нижнего Новгорода станет для региона полезным ориентиром, чтобы сделать юбилей ярким и запоминающимся.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что успех такого праздника зависит от комплексного подхода. По его словам, важно не только составить интересную программу, но и подумать о развитии туризма, сохранении культурного наследия, привлечении инвестиций и налаживании коммуникации. Всё это вместе, считает он, помогает создать настоящую праздничную атмосферу и укрепить чувство гордости у местных жителей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных