Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом Общество

Фото: минтур Нижегородской области

Нижегородская делегация представила коллегам из Калининградской области системный подход к организации крупных юбилейных мероприятий. Опыт празднования 800-летия Нижнего Новгорода может помочь Калининградской области подготовиться к собственному юбилею — в 2026 году регион отметит 80 лет.

"Кейс 800-летия Нижнего Новгорода стал примером системной работы. В условиях пандемии, масштабных строек и реставраций все органы власти действовали как единый механизм: была выстроена координация, налажена коммуникация, обеспечена общая заинтересованность в результате. Именно это дало мощный эффект, который сохраняется до сих пор: кратный рост турпотока, развитие сферы гостеприимства, увеличение объёма платных услуг и весомый вклад креативных индустрий в экономику региона", - отметил Олег Беркович.

Во время стратегической сессии нижегородская делегация не только делилась своим опытом, но и включилась в обсуждение будущих мероприятий, которые планируются к 80-летию Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарил гостей за визит и отметил, что советы коллег помогут правильно расставить приоритеты и грамотно использовать ресурсы. Он подчеркнул, что опыт Нижнего Новгорода станет для региона полезным ориентиром, чтобы сделать юбилей ярким и запоминающимся.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что успех такого праздника зависит от комплексного подхода. По его словам, важно не только составить интересную программу, но и подумать о развитии туризма, сохранении культурного наследия, привлечении инвестиций и налаживании коммуникации. Всё это вместе, считает он, помогает создать настоящую праздничную атмосферу и укрепить чувство гордости у местных жителей.