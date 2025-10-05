Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке Афиша

Фото: Центр Пешков

В Нижнем Новгороде 10 и 11 октября на площадке Главного ярмарочного дома пройдут встречи с писателями, организованные Центром Пешков. Мероприятия объединены в программу "Литературный десант" и станут частью Первой нижегородской книжной ярмарки (0+).

10 октября в 15:00 в конференц-зале ярмарочного дома начнётся презентация книги Ирины Бугрышевой. А в 16:00 в Гербовом зале ярмарки пройдёт творческая встреча с Захаром Прилепиным. Темой разговора станет "Русская литература: пути развития".

С 18:00 до 20:00 в конференц-зале состоится вечер патриотической поэзии. В нём примут участие поэты и писатели: Анна Ревякина, Игорь Караулов, Мария Ватулина, Олег Демидов, Владимир Безденежных, Марина Кулакова, Владимир Решетников, Дмитрий Терентьев и Маргарита Шувалова.

11 октября литературная программа продолжится открытой дискуссией "Новая военная проза: осмысление и перспектива", которая пройдет на центральной сцене книжной ярмарки.

Первая часть встречи запланирована с 11:45 до 12:45. В ней выступят Герман Садулаев, Анна Ревякина, Алексей Коровашко и Алексей Волынец. Модератором выступит писатель и литературовед Олег Демидов. В 13:45 начнётся вторая часть обсуждения. В ней примут участие Захар Прилепин, Ирина Бугрышева, Игорь Караулов и Владимир Безденежных. Беседу будет вести литературный критик и журналист Алексей Колобродов.

Все мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих.

Напомним, что 6 октября в Нижнем Новгороде стартует "Российская книжная неделя". Её главной площадкой станет Нижегородская ярмарка. С 10 по 12 октября здесь пройдёт Первая нижегородская книжная ярмарка, в рамках которой состоятся лекции, мастер-классы, встречи с авторами, интерактивы и презентации новых книг.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал председателем нижегородского отделения Союза писателей.