Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
05 октября 2025 10:34Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке
03 октября 2025 11:02Студенческий фестиваль IT Core пройдет в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 12:22Более 250 мероприятий пройдет в Нижегородской области в Декаду пожилого человека
01 октября 2025 12:12Выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открылась в Дальнем Константинове
23 сентября 2025 13:06Нижегородцам рассказали о театральных премьерах в новом сезоне
23 сентября 2025 12:50Международный форум "Российская энергетическая неделя-2025" пройдет в Москве в октябре
23 сентября 2025 11:42Чего ждать от нового театрального сезона в Нижнем Новгороде
22 сентября 2025 13:29Летопись нижегородской архитектуры представили в нижегородском Заксобрании
22 сентября 2025 13:25Нижегородцам расскажут, как книги и фильмы о будущем влияют на настоящее
19 сентября 2025 10:53Выставка о героях тыла открылась в Павлове
Афиша

Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке

05 октября 2025 10:34 Афиша
Нижегородцы встретятся с известными писателями на книжной ярмарке

Фото: Центр Пешков

В Нижнем Новгороде 10 и 11 октября на площадке Главного ярмарочного дома пройдут встречи с писателями, организованные Центром Пешков. Мероприятия объединены в программу "Литературный десант" и станут частью Первой нижегородской книжной ярмарки (0+).

10 октября в 15:00 в конференц-зале ярмарочного дома начнётся презентация книги Ирины Бугрышевой. А в 16:00 в Гербовом зале ярмарки пройдёт творческая встреча с Захаром Прилепиным. Темой разговора станет "Русская литература: пути развития".

С 18:00 до 20:00 в конференц-зале состоится вечер патриотической поэзии. В нём примут участие поэты и писатели: Анна Ревякина, Игорь Караулов, Мария Ватулина, Олег Демидов, Владимир Безденежных, Марина Кулакова, Владимир Решетников, Дмитрий Терентьев и Маргарита Шувалова.

11 октября литературная программа продолжится открытой дискуссией "Новая военная проза: осмысление и перспектива", которая пройдет на центральной сцене книжной ярмарки.

Первая часть встречи запланирована с 11:45 до 12:45. В ней выступят Герман Садулаев, Анна Ревякина, Алексей Коровашко и Алексей Волынец. Модератором выступит писатель и литературовед Олег Демидов. В 13:45 начнётся вторая часть обсуждения. В ней примут участие Захар Прилепин, Ирина Бугрышева, Игорь Караулов и Владимир Безденежных. Беседу будет вести литературный критик и журналист Алексей Колобродов.

Все мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих.

Напомним, что 6 октября в Нижнем Новгороде стартует "Российская книжная неделя". Её главной площадкой станет Нижегородская ярмарка. С 10 по 12 октября здесь пройдёт Первая нижегородская книжная ярмарка, в рамках которой состоятся лекции, мастер-классы, встречи с авторами, интерактивы и презентации новых книг.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал председателем нижегородского отделения Союза писателей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Книги Ярмарка
Поделиться:
Новости по теме
27 сентября 2025 11:14Стало известно, что читает молодежь в Нижнем Новгороде
17 июня 2025 17:00Захар Прилепин работает над пиратским романом про Степана Разина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных