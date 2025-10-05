Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1

Сегодня, 5 октября, в Нижнем Новгороде прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное "Торпедо" принимало московское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.
На восьмой минуте игры динамовцы открыли счет — отличился Макс Комтуа после передачи Дилана Сикуры и Игоря Ожиганова.
Во втором периоде нижегородцам удалось восстановить равновесие. Владислав Фирстов поразил ворота гостей, а ассистентами выступили Илья Чефанов и Никита Рожков.
Ключевым стал отрезок в середине третьего периода, когда "Динамо" за две с половиной минуты забросило две шайбы подряд. Сначала дубль оформил Макс Комтуа, затем успех развил Артём Ильенко.
Окончательный счет установил Максим Джиошвили, отправивший шайбу в пустые ворота "Торпедо".
После этой встречи нижегородская команда осталась на втором месте в таблице КХЛ, имея в активе 17 очков. Московское "Динамо" поднялось на седьмую строчку и теперь располагает 13 очками.
Напомним, до этого "Торпедо" уступило "Северстали".
Сообщалось также, что ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ.
