Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовала процедура выбора подрядчика для строительства нового корпуса школы № 103. Электронный аукцион объявлен департаментом экономического развития и инвестиций городской администрации. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Проект предусматривает создание трехэтажного здания на 500 мест площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Новый корпус будет построен в Нижегородском районе, рядом с домом № 10 по улице Верхне-Печерской. Учреждение станет частью муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов".

Начальная стоимость контракта составляет 890,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета и субсидий из областной казны.

Согласно условиям аукциона, подрядная организация в срок до конца декабря 2025 года должна утвердить рабочую документацию. Строительно-монтажные работы на объекте должны начаться в ноябре этого года. Срок завершения всех работ по возведению школы и получению положительного заключения о соответствии здания всем строительным регламентам установлен до 31 мая 2027 года.

Прием заявок от участников продлится до 20 октября 2025 года.

Напомним, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Изначально городские власти планировали построить этот корпус школы еще в 2024 году.