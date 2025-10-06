Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 11:24Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах
06 октября 2025 11:00Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир"
06 октября 2025 10:53Билайн: путешественники по России стали в 2 раза больше учиться в онлайн-университетах
06 октября 2025 10:40План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
06 октября 2025 10:30Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 20%
06 октября 2025 10:24Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 
06 октября 2025 10:07Нижегородские врачи спасли зрение более 200 пациентов с разрывом сетчатки
06 октября 2025 07:04Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов
05 октября 2025 17:17В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах
05 октября 2025 16:28Эндокринолог Власова: гликемический индекс — не главный показатель пользы еды
Общество

Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах

06 октября 2025 11:24 Общество
Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовала процедура выбора подрядчика для строительства нового корпуса школы № 103. Электронный аукцион объявлен департаментом экономического развития и инвестиций городской администрации. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Проект предусматривает создание трехэтажного здания на 500 мест площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Новый корпус будет построен в Нижегородском районе, рядом с домом № 10 по улице Верхне-Печерской. Учреждение станет частью муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов".

Начальная стоимость контракта составляет 890,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета и субсидий из областной казны.

Согласно условиям аукциона, подрядная организация в срок до конца декабря 2025 года должна утвердить рабочую документацию. Строительно-монтажные работы на объекте должны начаться в ноябре этого года. Срок завершения всех работ по возведению школы и получению положительного заключения о соответствии здания всем строительным регламентам установлен до 31 мая 2027 года.

Прием заявок от участников продлится до 20 октября 2025 года.

Напомним, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Изначально городские власти планировали построить этот корпус школы еще в 2024 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Строительство Школы
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2025 13:44Строительство школы на Космической планируют завершить к концу 2025 года
03 июля 2025 14:45Корпорация развития расторгла контракты с подрядчиком двух нижегородских школ
18 февраля 2025 14:10Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных