Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года Общество

Фото: с сайта unsplash.com

С начала года в России зарегистрировано рекордное количество дипфейков — 342 случая, что в четыре раза превышает показатели всего 2022 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Каждый квартал число уникальных дипфейков растёт. Например, в сентябре выявили 65 таких видео. Аудитория дипфейков также увеличивается: в этом году обнаружено 55 тысяч копий против 9,3 тысячи в прошлом году. При этом количество просмотров таких видео возросло втрое.

По данным начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергея Маклакова, 79% дипфейков создаются с использованием изображений губернаторов и других государственных служащих. Особенно часто подделывают губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Напомним, дипфейки с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным также регулярно распространяются в интернете: ранее такие видео появлялись в июне и июле и в августе.

Современные технологии достигли высокого уровня, и отличить дипфейк от настоящего видео без специализированных программ становится всё сложнее. 29 октября в Москве состоится Третий Международный форум "Диалог о фейках" (16+), где обсудят методы борьбы с этими подделками.