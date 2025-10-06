Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года

06 октября 2025 12:18
Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года

Фото: с сайта unsplash.com

С начала года в России зарегистрировано рекордное количество дипфейков — 342 случая, что в четыре раза превышает показатели всего 2022 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Каждый квартал число уникальных дипфейков растёт. Например, в сентябре выявили 65 таких видео. Аудитория дипфейков также увеличивается: в этом году обнаружено 55 тысяч копий против 9,3 тысячи в прошлом году. При этом количество просмотров таких видео возросло втрое.

По данным начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергея Маклакова, 79% дипфейков создаются с использованием изображений губернаторов и других государственных служащих. Особенно часто подделывают губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Напомним, дипфейки с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным также регулярно распространяются в интернете: ранее такие видео появлялись в июне и июле и в августе.

Современные технологии достигли высокого уровня, и отличить дипфейк от настоящего видео без специализированных программ становится всё сложнее. 29 октября в Москве состоится Третий Международный форум "Диалог о фейках" (16+), где обсудят методы борьбы с этими подделками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

