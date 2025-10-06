Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года

Фото:
С начала года в России зарегистрировано рекордное количество дипфейков — 342 случая, что в четыре раза превышает показатели всего 2022 года. Об этом сообщает телеканал "360".
Каждый квартал число уникальных дипфейков растёт. Например, в сентябре выявили 65 таких видео. Аудитория дипфейков также увеличивается: в этом году обнаружено 55 тысяч копий против 9,3 тысячи в прошлом году. При этом количество просмотров таких видео возросло втрое.
По данным начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергея Маклакова, 79% дипфейков создаются с использованием изображений губернаторов и других государственных служащих. Особенно часто подделывают губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Напомним, дипфейки с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным также регулярно распространяются в интернете: ранее такие видео появлялись в июне и июле и в августе.
Современные технологии достигли высокого уровня, и отличить дипфейк от настоящего видео без специализированных программ становится всё сложнее. 29 октября в Москве состоится Третий Международный форум "Диалог о фейках" (16+), где обсудят методы борьбы с этими подделками.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+