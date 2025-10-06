Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Спорт

Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО

06 октября 2025 15:36 Спорт
Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО

Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Глава министерства спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло стал наставником двух участников специальной военной операции — Николая Шадрина и Максима Жирякова. Это произошло в рамках региональной программы поддержки "Герои. Нижегородская область".

Как написал министр в своем Telegram-канале, ветераны в настоящее время проходят стажировку. Очередная встреча в рамках программы прошла на базе спортивного клуба "ЛадЪ", который является ключевой площадкой по развитию адаптивного скалолазания в регионе.

К участию в программе присоединился еще один ветеран — Игорь Макеев. Его наставником стал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Дмитрий Кабайло также рассказал, что вместе со своим общественным советником Лилией Ланской, отвечающей за вовлечение ветеранов и участников СВО в спортивную среду, а также с заместителем председателя Федерации скалолазания Нижегородской области Максимом Кавиновым, они обсудили новые способы социальной адаптации защитников Родины. В частности, речь шла о возможностях реабилитации через адаптивное скалолазание.

По словам главы минспорта региона, для ветеранов СВО и их семей разрабатываются специальные спортивные программы, проводятся мастер-классы, турниры и семейные фестивали. Также предоставляется бесплатный доступ к спортивной инфраструктуре региона.

"Все это — часть масштабной системной работы. Мы и дальше будем поддерживать наших героев, создавая для них комфортные условия для занятий спортом", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что участники программы "Герои. Нижегородская область" находятся на стажировке в Заксобрании Нижегородской области.

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Дмитрий Кабайло СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных