Ремонт мебели в нижегородском музее Горького обойдется в 3 млн рублей Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде планируют провести реставрацию пяти музейных экспонатов из коллекции Литературного музея Горького. На эти цели из городского бюджета выделено 2,9 млн рублей. Информация об этом появилась 6 октября на официальном портале государственных закупок.

Согласно тендерной документации, восстановлению подлежат деревянный стол и четыре стула, созданные в период с середины XIX до начала XX века. Предметы мебели имеют значительные следы износа: у стульев повреждена обивка, а также поцарапаны спинки и ножки.

Стол, как указано в описании, утратил оригинальное сукно, которое в своё время было заменено на клеёнку. Однако и она пришла в негодность, а на поверхности столешницы обнаружены участки с отсутствующим шпоном.

Подрядчики могут подать заявки на участие в электронном аукционе до 22 октября 2025 года. Срок выполнения реставрационных работ — до 1 декабря 2026 года.

Напомним, музей на улице Минина (объект культурного наследия "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером") закрыли на реставрацию в 2019 году. В 2020 там произошел сильный пожар. В здании начались ремонтные работы. А весной 2022 года власти расторгли контракт с подрядчиком "АВК Групп", сорвавшим сроки сдачи работ. В январе 2025 года журналистам показали, как продвигаются работы.

В феврале стало известно, что на восстановление музея Горького выделен еще 91 млн рублей.