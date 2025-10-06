Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО

06 октября 2025 18:45 Общество
Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание совета регионального отделения Российского военно-исторического общества. Председатель отделения вместе с участниками подвел итоги работы за 2-3 кварталы 2025 года и обсудил планы на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. 

Глеб Никитин сообщил, что в 2025 году состоялось более 100 событий с участием около 5 тысяч человек. Среди них — международная научно-практическая конференция "День народного единства и Народное ополчение 1612 года: новые смыслы, ценности, исторические образы", 16-я Всероссийская выставка-конкурс стендового моделизма и военно-исторической миниатюры "Защитники Отечества", а также публичные лекции, мастер-классы и открытые уроки с участием членов РВИО.

Региональное отделение выпустило книгу "Авиастроители", посвященную трудовым коллективам авиазаводов Горьковской области, и организовало летнюю историческую школу в рамках смены "Время первых. Первые среди первых" в детском оздоровительном лагере на территории региона.

По словам Глеба Никитина, региональное отделение РВИО является реальной силой в деле сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Он отметил необходимость расширять актив и вовлекать в работу учителей, краеведов, представителей бизнеса и инициативную молодежь, превращая количество в качество. Никитин подчеркнул, что история российского государства во многом держится на добросовестном труде ученых, публицистов и писателей разных поколений.

Члены регионального отделения РВИО инициируют создание мемориальных объектов, участвуют в военно-исторических и патриотических мероприятиях разных уровней и ведут просветительскую работу с молодыми людьми. Представители организации встречаются с участниками СВО, пенсионерами и активистами.

Председатель регионального отделения отдельно обозначил важность сохранения памяти о горьковчанах-ветеранах Великой Отечественной войны и о нижегородцах — участниках специальной военной операции.

Глеб Никитин напомнил, что в регионе 425 Героев Советского Союза и 51 полный кавалер Ордена Славы. Память 314 героев уже увековечена мемориальными досками. В следующем году работа продолжится: в Нижегородской области установят еще семь мемориальных досок, посвященных Героям Советского Союза и России, участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Он подчеркнул: "Знать, чтить, не предавать забвению тех, кто совершил героический подвиг во имя Отчизны, — наш священный долг".

В состав регионального отделения РВИО сегодня входят более 300 человек. Организация сосредоточена на просветительских акциях, поисковой деятельности и научных проектах. Регион служит площадкой для крупных федеральных событий. Отдельное направление работы — поддержка исторических территорий и обмен опытом с регионами Донбасса. В 2025 году нижегородское отделение передало 14 школьным библиотекам подшефного Харцызска комплекты книг "Собиратели Земли Русской".

Глеб Никитин добавил, что развитие межрегионального сотрудничества в сфере патриотического воспитания, укрепление связей с Донецкой народной республикой и обмен опытом в просвещении молодежи — одно из приоритетных направлений для Нижегородской области.

Отдельным блоком участники обсудили преподавание истории в школах и вузах. Глава региона обозначил необходимость совместной работы над внедрением интерактивных форм обучения и напомнил о проекте "Уроки с путешествием", который регион реализует уже два года. Десятиклассники Нижегородской области отправляются на специализированном поезде в Волгоград, где знакомятся на месте с важным этапом истории Великой Отечественной войны, а в пути проходят интерактивные занятия по истории. В ответ волгоградские школьники приезжают в Нижний Новгород, изучают историю Народного ополчения и узнают о том, как в тыловом Горьком ковалась Победа.

По инициативе Глеба Никитина в 2025 году география проекта расширилась: отличившиеся в учебе и патриотической деятельности ребята посетили Минск и Брест по насыщенной культурно-познавательной программе, посвященной 80-летию Победы.

Вклад в сохранение исторической памяти вносит и поисковое движение. В Нижнем Новгороде в этом году создана первая в России "Школа поискового командира". В 2026 году ее активисты планируют экспедицию в Новгородскую область с участием нижегородских поисковых отрядов.

В 2025 году в Нижегородской области активизировалось создание муниципальных отделений РВИО. Три отделения — в Дзержинске, Арзамасе и Сарове — работают с 2018 года, в текущем году появилось еще 11, а в ближайшее время организуют еще 13. В перспективе отделения должны появиться в каждом муниципалитете.

Глеб Никитин сообщил, что в 2026 году региональное отделение продолжит просветительские акции, издательские и научные проекты, а также мемориальную и историческую работу. Уже готовится программа мероприятий к знаковым датам: 805-летию Нижнего Новгорода, 100-летию Дзержинска и 120-летию российской авиапромышленности.

Напомним, 1 июля в Нижнем Новгороде состоялось общее собрание регионального отделения РВИО. По итогам общего голосования председателем отделения официально избран губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Теги:
Глеб Никитин РВИО
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
