Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА Общество

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу после введения ограничений из-за угрозы атаки БПЛА.

В 4:15 7 октября Росавиация проинформировала о временном прекращении приема и выпуска рейсов в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. А уже в 5:09 то же ведомство объявило о снятии ограничений.

Тем временем в Минобороны сообщили, что за ночь в регионе были уничтожены 30 вражеских беспилотников.