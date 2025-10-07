Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу после введения ограничений из-за угрозы атаки БПЛА.
В 4:15 7 октября Росавиация проинформировала о временном прекращении приема и выпуска рейсов в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. А уже в 5:09 то же ведомство объявило о снятии ограничений.
Тем временем в Минобороны сообщили, что за ночь в регионе были уничтожены 30 вражеских беспилотников.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+