Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА

07 октября 2025 07:52 Общество
Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу после введения ограничений из-за угрозы атаки БПЛА. 

В 4:15 7 октября Росавиация проинформировала о временном прекращении приема и выпуска рейсов в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. А уже в 5:09 то же ведомство объявило о снятии ограничений. 

Тем временем в Минобороны сообщили, что за ночь в регионе были уничтожены 30 вражеских беспилотников. 

