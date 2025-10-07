30 украинских БПЛА сбили над Нижегородской областью Происшествия

30 украинских БПЛА сбили над Нижегородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, атака была отражена в период с 23:00 6 октября до 07:00 7 октября.

На территории России за ночь было ликвидировано 184 вражеских беспилотника. Больше всего — в Курской области (62). Еще 31 дрон уничтожили в Белгородской области.

Также атаке ВСУ подверглись Воронежская, Липецкая, Калужская, Тульская, Рязанская, Брянская, Орловская, Московская, Вологодская области и Крым. Более десяти "птичек" ликвидировали над акваторией Черного моря.

Напомним, что днем ранее в Дзержинске (Нижегородская область) была отражена атака 20 украинских беспилотников. В результате пострадал один человек. При этом промышленные объекты повреждений не получили.

После вчерашней атаки в соцсетях появился фейк о якобы химических выбросах с нижегородского завода.