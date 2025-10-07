Более 80% нижегородцев высоко оценили работу социальных участковых Общество

Более 80% жителей Нижегородской области считают деятельность социальных участковых эффективной. К такому выводу пришли специалисты факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, проведя масштабное социологическое исследование.

В опросе приняли участие свыше 35 тысяч человек. Исследование было направлено на оценку вклада проекта "Социальный участковый" в развитие политической культуры и гражданского общества региона.

Как подчеркнул декан факультета социальных наук Роман Голубин, проект охватывает такие города, как Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстово и Богородск. По его словам, укрепление связи между обществом и властью является одной из ключевых задач, и "Социальный участковый" играет в этом важную роль.

Согласно результатам телефонного опроса, проведённого в сентябре 2025 года, 59% респондентов уже знакомы с деятельностью социальных участковых. В ходе 650 телефонных интервью выяснилось, что проект имеет высокий уровень узнаваемости среди населения.

Данные более масштабного опроса, в котором участвовали 35 327 человек, показали, что свыше 80% опрошенных уверены в эффективности работы социальных участковых. При этом 42% респондентов знают своего участкового лично и надеются на его результативность, а еще около 40% не имеют личного знакомства, но положительно оценивают его деятельность.

Также исследование выявило улучшение восприятия ситуации в регионе. Более 78% участников опроса отметили положительные изменения в своих населённых пунктах за последние 3–5 лет. Около 14% считают, что ситуация не изменилась, и лишь чуть более 3% сообщили об ухудшении.

По мнению заведующего кафедрой общей социологии и социальной работы Сергея Судьина, эти данные можно рассматривать как высокую оценку работы региональной власти. Он добавил, что приоритетными направлениями для социальных участковых за пределами областного центра остаются сферы ЖКХ и благоустройства (42,3%), здравоохранения (33%), транспортной инфраструктуры (14,2%) и образования.

В университете подчеркивают, что одна из ключевых задач социальных участковых — наладить эффективную коммуникацию между населением и органами власти для решения насущных социальных проблем.

