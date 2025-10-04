Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Экономика
04 октября 2025 07:00Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр
03 октября 2025 19:04Нижегородцы могут вступить в программу долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
03 октября 2025 18:32Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12%
03 октября 2025 15:57Нижегородский "Сокол" начал сборку первого подкилевого отсека самолета МС-21-310
03 октября 2025 15:45Более 90 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове
03 октября 2025 15:04В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свёклы
03 октября 2025 12:58ВТБ: рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%
03 октября 2025 07:00Россиян ждет скачок цен на сахар
02 октября 2025 15:13Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей
02 октября 2025 12:55Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать
Экономика

Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр

04 октября 2025 07:00 Экономика
Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр

Полиция проводит проверку по заявлениям экс-мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева и его бывшей супруги. Об этом сообщили в программе "Кстати" (16+). 

По данным тележурналистов, предприниматель вступил в конфликт с экс-женой из-за собственности в торговом центре. Часть здания принадлежит ему, часть — бывшей супруге Ирине. 

Со слов Ирины, бывший муж неоднократно блокировал людей внутри здания, заваривая двери, когда внутри находились сотрудники. Женщина также утверждает, что бывший муж применял к ней физическую силу и угрожал, в том числе сигнальной ракетой. Она пять раз заявляла в полицию, но, как утверждает женщина, безрезультатно. 

Сам Климентьев сказал, что экс-супруга незаконно завладела своей частью торгового центра, пока он сидел в тюрьме, и не имеет прав на здание.

В полиции подтвердили: обе стороны написали заявления. Правоохранители пытаются во всем разобраться. 

Напомним, в 2020 году Климентьева приговорили к четырем годам лишения свободы из-за крупного мошенничества.

Ранее суд отказал администрации в сносе кафе Андрея Климентьева в центре города.

Теги:
бизнес МВД Торговый центр
