Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр Экономика

Полиция проводит проверку по заявлениям экс-мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева и его бывшей супруги. Об этом сообщили в программе "Кстати" (16+).

По данным тележурналистов, предприниматель вступил в конфликт с экс-женой из-за собственности в торговом центре. Часть здания принадлежит ему, часть — бывшей супруге Ирине.

Со слов Ирины, бывший муж неоднократно блокировал людей внутри здания, заваривая двери, когда внутри находились сотрудники. Женщина также утверждает, что бывший муж применял к ней физическую силу и угрожал, в том числе сигнальной ракетой. Она пять раз заявляла в полицию, но, как утверждает женщина, безрезультатно.

Сам Климентьев сказал, что экс-супруга незаконно завладела своей частью торгового центра, пока он сидел в тюрьме, и не имеет прав на здание.

В полиции подтвердили: обе стороны написали заявления. Правоохранители пытаются во всем разобраться.

Напомним, в 2020 году Климентьева приговорили к четырем годам лишения свободы из-за крупного мошенничества.

Ранее суд отказал администрации в сносе кафе Андрея Климентьева в центре города.