Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине Общество

Фото: Кира Мишина

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершилось археологическое обследование участка, где планируется строительство триумфальной арки с выставочным пространством. Специалисты не обнаружили на данной территории каких-либо исторических артефактов или объектов культурного значения.

Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, по результатам проведённой историко-культурной экспертизы земляные и строительные работы на участке могут проводиться без ограничений. Акт, подтверждающий это, был оформлен 2 октября 2025 года.

Место под будущую арку расположено в районе дома №24 по улице Советской. Согласно официальному отчёту, в ходе исследований не были выявлены ни памятники археологии, ни какие-либо объекты, обладающие признаками культурного наследия.

В документе отмечается, что результаты раскопок "убедительно свидетельствуют об отсутствии на участке археологических памятников, выявленных объектов культурного (археологического) наследия, а также объектов, обладающих признаками культурной ценности".

Напомним, элементы Триумфальной арки в Канавине были найдены во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.

Сообщалось, что воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде после проведения конкурса передали субподрядчику.