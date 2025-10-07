Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 17:36Курящие россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при трудоустройстве
07 октября 2025 17:21Нижегородские активисты провели мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина
07 октября 2025 17:15Почти 32,5 тысячи нижегородцев стали пациентами "Поездов здоровья" с начала года
07 октября 2025 16:40Новогоднее оформление улиц обойдется Нижнему Новгороду в 5,7 млн рублей
07 октября 2025 16:22Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине
07 октября 2025 16:04Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 15:56Нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом
07 октября 2025 15:37Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске
07 октября 2025 15:28Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли
07 октября 2025 15:2071 идея нижегородцев воплощена в жизнь по проекту "Вам решать!"
Общество

Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине

07 октября 2025 16:22 Общество
Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине

Фото: Кира Мишина

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершилось археологическое обследование участка, где планируется строительство триумфальной арки с выставочным пространством. Специалисты не обнаружили на данной территории каких-либо исторических артефактов или объектов культурного значения.

Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, по результатам проведённой историко-культурной экспертизы земляные и строительные работы на участке могут проводиться без ограничений. Акт, подтверждающий это, был оформлен 2 октября 2025 года.

Место под будущую арку расположено в районе дома №24 по улице Советской. Согласно официальному отчёту, в ходе исследований не были выявлены ни памятники археологии, ни какие-либо объекты, обладающие признаками культурного наследия.

В документе отмечается, что результаты раскопок "убедительно свидетельствуют об отсутствии на участке археологических памятников, выявленных объектов культурного (археологического) наследия, а также объектов, обладающих признаками культурной ценности".

Напомним, элементы Триумфальной арки в Канавине были найдены во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.

Сообщалось, что воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде после проведения конкурса передали субподрядчику.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология История Канавинский район
Поделиться:
Новости по теме
25 апреля 2025 18:30Триумфальная арка XIX века может обойтись Нижнему Новгороду в 315 млн рублей
07 марта 2025 17:33Нижегородский мэр Шалабаев объяснил, зачем нужна Триумфальная арка
12 августа 2024 18:06Специалисты изучают найденные в Канавине фрагменты Триумфальной арки XIX века
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных