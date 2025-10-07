Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Спорт

От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной

07 октября 2025 17:04 Спорт
От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Самая титулованная летчица мира, семикратная чемпионка мира по высшему пилотажу среди женщин Светлана Капанина встретилась с нижегородскими школьниками в рамках проекта "Болеем за наших", организованного Домом народного единства при поддержке министерства спорта Нижегородской области. Мероприятие посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высоко оценил значимость проекта.

"Очень важно, когда дети могут пообщаться с такими именитыми спортсменами, как Светлана Капанина. Детям очень интересно, как к этому вообще можно прийти. Мы сейчас проводим большую работу по вовлечению детей в спорт, мотивации детей, мотивации родителей для того, чтобы можно было выбрать, каким спортом заниматься", - отметил он.

На встрече Светлана поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры, рассказала о трудностях и победах, а также ответила на множество вопросов от ребят.

Путь в авиацию она начала случайно — пришла в аэроклуб, чтобы прыгнуть с парашютом, как давно хотела, но в итоге оказалась в кабине самолета.

"Это была нелепая случайность. Уже после училища университетского, когда я прошла распределение в Курган, я решила записаться на парашютный спорт. В коридоре мимо меня проходит инструктор какой-то и говорит "Зачем вам нужен этот парашют? Давайте самолеты!", потому что я ему сказала, что семь лет занималась спортивной гимнастикой, у меня большая физическая подготовка. В результате, когда стала записываться, записалась не на парашют, а на самолетную секцию. Так до сих пор и летаю", - рассказала Светлана.

Решающим моментом стал ее первый полет с инструктором, который продемонстрировал ей высший пилотаж.

В авиационном спорте действительно огромные нагрузки, поэтому физическая подготовка играет важную роль, особенно в условиях перегрузок, когда вес тела увеличивается в 10 раз.

Летчица рассказала о самых сложных моментах своей карьеры. Бывали случаи, когда приходилось сажать самолет с отказавшим двигателем или с сорванным винтом. "В такие моменты время так растягивается, что такое ощущение, что прошло, минут семь-десять, а это были просто доли секунды".

Капанина подчеркнула, что несмотря на все риски, высший пилотаж — это не только спорт, но и искусство. Спортсмены демонстрируют не только техническое мастерство, но и творческий подход, включая полеты под музыку и выполнение сложнейших фигур.

Соревнования делятся на обязательные и "неизвестные" программы. В произвольных спортсмен сам составляет комплекс фигур, а в "неизвестной" программе — получает задание прямо перед вылетом и должен с нуля исполнить его в воздухе.

Сейчас Светлана тренирует нескольких учеников и продолжает свою спортивную карьеру, хоть и на международных соревнованиях российские спортсмены сейчас не выступают. Капанина отметила, что передает спортсменам свой "мужской почерк" пилотирования, сформированный благодаря силовой подготовке в гимнастике.

"Сейчас больше всего я хочу, чтобы мои дети были счастливы. Хочется, чтобы наша страна опять начала участвовать в международных соревнованиях и всегда была на всех пьедесталах на первых местах", - отметила она.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала об опыте совмещения спортивной карьеры и материнства, мотивации и способах борьбы с волнением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
авиация Самолеты Спорт
