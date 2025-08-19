Благоустройство прибрежной зоны у Кудьмы оценили почти в 5 миллионов рублей Общество

Фото: из конкурсной документации

Почти 5 миллионов рублей направят на создание зоны отдыха у реки Кудьма в Кстове Нижегородской области. Соответствующий тендер разместила администрация округа на сайте госзакупок.

Проект предусматривает благоустройство территории в районе озера Вишенка, которое питается водами Кудьмы и родниковыми источниками. Площадка свободна от застроек и деревьев, что позволяет обустроить её с нуля.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ. В зоне отдыха появятся теневые навесы, шезлонги, скамейки, пляжные раздевалки, а также площадка для пляжного волейбола с песчаным покрытием.

Кроме того, на территории установят спасательную вышку, контейнерную площадку с мусорными баками и автономный туалетный модуль. Все объекты разместят на бетонированных основаниях с подъездом из щебня. Также предусмотрена подсыпка песка и выравнивание участка.

Так как место расположено в зоне возможного подтопления в период весеннего половодья и сильных дождей, проектом предусмотрен сезонный демонтаж оборудования, подверженного затоплению, и его хранение в безопасных условиях.

Работы планируют завершить до 15 октября 2025 года. Победителя конкурса определят 26 августа, а приём заявок от подрядчиков завершится 25 августа.

Ранее сообщалось, что реализация проекта проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", которая входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Также стало известно, что благоустройство Автозаводского парка планируют начать в 2026 году.