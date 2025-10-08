План "Ковер" отменили в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу. Об этом в 8:13 проинформировала Росавиация.
Напомним, что ограничения на прием и выпуск авиарейсов действовал с пяти часов утра. Они вводились в целях безопасности.
Сообщалось, что в ночь на 8 октября над регионом был сбит один вражеский беспилотник.
