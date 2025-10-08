Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник в Нижегородской области

08 октября 2025 07:44 Происшествия
Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник в Нижегородской области

Один украинский беспилотник сбили в Нижегородской области в период с 23:00 7 октября до 7:00 8 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, за минувшую ночь в России перехвачены и уничтожены 53 вражеских БПЛА. Больше всего — 28 — в Белгородской области. Еще 11 "птичек" ликвидировали в Воронежской области, 6 — в Ростовской, по 2 — в Брянской и Курской, по 1 — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской. 

Напомним, днем ранее в промышленном районе Дзержинска сбили 36 дронов. Обломки повредили некоторые здания и автомобили. А до этого там же средства ПВО перехватили 20 БПЛА. В результате пострадал один человек. Как уточнили в минздраве, после оказанной медпомощи больного отпустили домой. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
беспилотники Минобороны СВО
