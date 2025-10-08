Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА.
Сообщение о введении временных ограничений появилось в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко в 4:55 8 октября.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - уточнил сотрудник ведомства.
В Минобороны заявили, что с 23:00 до 7:00 в Нижегородской области был сбит один украинский беспилотник.
