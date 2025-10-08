Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

08 октября 2025 07:50 Общество
Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. 

Сообщение о введении временных ограничений появилось в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко в 4:55 8 октября. 

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - уточнил сотрудник ведомства. 

В Минобороны заявили, что с 23:00 до 7:00 в Нижегородской области был сбит один украинский беспилотник. 

