Нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстанет мужчина, проходящий по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, фигурант распространял в интернете сведения, отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом.

Установлено, что в мае 2025 года 46-летний житель региона опубликовал в сообществе одной из социальных сетей материалы, оспаривающие факты, подтвержденные приговором Международного военного трибунала, включая факт Холокоста. В размещенных публикациях содержались заведомо ложные сведения, направленные на оправдание и распространение идеологии нацизма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ ГУ МВД по Нижегородской области совместно с УФСБ и Росгвардией установили и задержали предполагаемого автора. Мужчина полностью признал вину и дал признательные показания. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении него следственными органами СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ.

Как выяснилось, расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма.