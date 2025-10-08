Нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма

В Нижегородской области перед судом предстанет мужчина, проходящий по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, фигурант распространял в интернете сведения, отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом.
Установлено, что в мае 2025 года 46-летний житель региона опубликовал в сообществе одной из социальных сетей материалы, оспаривающие факты, подтвержденные приговором Международного военного трибунала, включая факт Холокоста. В размещенных публикациях содержались заведомо ложные сведения, направленные на оправдание и распространение идеологии нацизма.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ ГУ МВД по Нижегородской области совместно с УФСБ и Росгвардией установили и задержали предполагаемого автора. Мужчина полностью признал вину и дал признательные показания. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении него следственными органами СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ.
Как выяснилось, расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+