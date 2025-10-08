Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Как нижегородцам попасть в элитное подразделение Минобороны РФ

08 октября 2025 17:11 Общество
Снайперов и операторов БПЛА ищут для Минобороны среди нижегородцев

Фото: Дом народного единства

В Нижегородской области проходит набор военнослужащих в 12-е Главное управление Минобороны РФ. Первые 27 нижегородцев уже заключили контракты и отправились к месту прохождения службы, сообщили в Доме народного единства. 

12-е управление считается элитным. Туда сейчас требуются младшие командиры, разведчики, связисты, снайперы, саперы, зенитчики, операторы беспилотников, водители, музыканты военного оркестра, а также технические, инженерные, медицинские и прочие специалисты. Попасть туда можно, пройдя серьезный отбор. Важно подходить по состоянию здоровья и возрасту (рассматриваются кандидаты 18-42 лет). 

Военнослужащим этого подразделения сулят достойную зарплату, всяческие льготы, комфортные условия проживания и службы. Размер единовременной выплаты - 1,2 млн рублей. Зарплата составляет 60 тысяч рублей в месяц. Также есть надбавки, ипотечная жилищная программа, бесплатное питание и медобслуживание. 

Подробности по телефону 8 800-10-17-017 и на сайте служунн.рф. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали формировать мобилизационный резерв. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

