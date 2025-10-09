Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

ОМК рассказывает о выдающихся учителях Выксы на уличных баннерах

09 октября 2025 10:07
ОМК рассказывает о выдающихся учителях Выксы на уличных баннерах

Фото: ОМК

В Выксе появились баннеры с историями учителей, которыми гордится город. Так Объединённая металлургическая компания (ОМК) решила отметить педагогов, чьи ученики добились ярких успехов в прошлом учебном году. Проект "Гордость Выксы — наши учителя" проходит уже второй год подряд и стал доброй традицией в рамках образовательной программы "Высота Шухова".

Первые пять баннеров установили на улицах города к началу октября в преддверии Дня учителя. На них не только фотографии педагогов, но и короткие рассказы об их работе и достижениях.

Среди героев проекта — Татьяна Уснунц-Кригер, заведующая кафедрой Выксунского филиала университета "МИСИС" и кандидат технических наук. Также баннер появился с преподавателем металлургического колледжа имени А. А. Козерадского Романом Трушиным, который стал победителем регионального конкурса педагогов.

Не осталась без внимания и Марина Гусева, учитель информатики из школы №3. Её ученики показывают отличные результаты: один из них сдал ЕГЭ на 98 баллов, а другой стал финалистом всероссийского конкурса "Большие вызовы" и побывал в образовательном центре "Сириус".

Отметили и Полину Черкасову — молодого специалиста и социального педагога школы №12. Она получила всероссийскую премию "За безопасное цифровое детство" за веб-квест, который в игровой форме учит школьников, как вести себя в интернете и защищать личные данные.

Дарья Конышева, учитель химии из гимназии №14 имени С. С. Клиповой, тоже попала в проект. Она выиграла грант от ОМК на создание авторской тетради по химии для 8–10 классов. К тому же её ученики стали призёрами городской научно-практической конференции.

Директор гимназии Анастасия Клипова поделилась, что сразу трое педагогов из её школы попали в число героев проекта. По её словам, это очень приятно и заслуженно, ведь эти учителя не просто проводят уроки, а помогают детям мыслить шире, искать нестандартные решения и развивать творческий подход. Она добавила, что такая инициатива отличная мотивация для других педагогов.

"Цель акции – поблагодарить педагогов Выксы за их работу и желание дать детям знания не только по школьной программе. У нас есть преподаватели, чьи ученики набирают высокие баллы по ОГЭ и ЕГЭ, достойно выступают на всероссийских конкурсах и олимпиадах, готовят интересные научные проекты. Считаем важным рассказывать об этом. В ноябре и декабре разместим баннеры про педагогов из Ближнепесоченской и Мотмосской школ, школ № 3, 6 и 12 и гимназии. За каждым из этих учителей стоят десятки ребят, которым они помогли определиться с будущей профессией и подготовили к дальнейшему поступлению в учебные заведения. Уверена, что среди этих ребят есть и наши будущие сотрудники", – рассказала начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина.

Проект реализуется при участии управления образования и Совета профессиональных учебных заведений. При выборе учителей учитывали не только успехи их учеников, но и личную активность самих педагогов.

