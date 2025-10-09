Экс-замглавы нижегородского фонда капремонта будут судить за мошенничество Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя генерального директора по финансам и экономическому развитию фонда капремонта в Нижнем Новгороде. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемая издала приказ о приеме на работу своей дочери, назначив ее ведущим экономистом отдела учета. При этом родственница фактически не исполняла никаких трудовых обязанностей.

Чтобы создать видимость ее занятости, подозреваемая давала указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения. На основании этих данных дочери начислялась заработная плата, которую впоследствии присваивала себе сама обвиняемая.

Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 597 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены следователями СК России при взаимодействии с прокуратурой и сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-директор фирмы "Магистраль" в Нижнем Новгороде пойдет под суд за махинации с налогами.