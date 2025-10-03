Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы Происшествия

Бывшую руководительницу Нижегородской кадетской школы имени И.В. Гурова Ольгу Кудасову признали виновной в превышении должностных полномочий, сообщает "Коммерсант Приволжье".

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил ее к трем годам условного заключения. Также в течение двух лет она не сможет занимать руководящие посты в государственных учреждениях.

Напомним, с 2023 года Кудасова начисляла подчиненным премии и частично присваивала их себе. В марте 2025 года в учебном заведении прошли обыски, после которых и началось расследование. После начала проверки Кудасова сама ушла с должности, не дожидаясь официального отстранения.

Женщина признала свою вину и возместила шести пострадавшим сотрудникам 360 тысяч рублей. Обжаловать решение суда она не планирует.

