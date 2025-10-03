Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы

03 октября 2025 09:37 Происшествия
Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы

Бывшую руководительницу Нижегородской кадетской школы имени И.В. Гурова Ольгу Кудасову признали виновной в превышении должностных полномочий, сообщает "Коммерсант Приволжье". 

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил ее к трем годам условного заключения. Также в течение двух лет она не сможет занимать руководящие посты в государственных учреждениях.

Напомним, с 2023 года Кудасова начисляла подчиненным премии и частично присваивала их себе. В марте 2025 года в учебном заведении прошли обыски, после которых и началось расследование. После начала проверки Кудасова сама ушла с должности, не дожидаясь официального отстранения.

Женщина признала свою вину и возместила шести пострадавшим сотрудникам 360 тысяч рублей. Обжаловать решение суда она не планирует.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника нижегородской исправительной колонии приговорили к 12,5 года лишения свободы за взятки и мошенничество.

