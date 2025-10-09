Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Барыкина

Фото:
Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего генерального директора завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина, подтвердив ранее принятое решение о его заочном аресте.
Информация об этом опубликована на официальном сайте Мосгорсуда. В картотеке дела Барыкина отмечается, что в настоящее время готовится полный текст судебного акта.
Весной текущего года экс-спикер думы Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом на территории Московской области.
По версии следствия, экс-руководитель нижегородского завода покинул пределы России, после чего был объявлен в международный розыск. В апреле Тверской районный суд Москвы санкционировал его заочный арест. Барыкина подозревают в крупном мошенничестве.
Ранее представители завода "Красный якорь" заявляли, что уголовное преследование Барыкина не связано с деятельностью предприятия.
