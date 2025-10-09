Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Последние новости рубрики Происшествия
09 октября 2025 11:38Тонна спиртного и горы сигарет: в Кстове накрыли подпольный магазин
09 октября 2025 10:58Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Барыкина
09 октября 2025 10:25Экс-замглавы нижегородского фонда капремонта будут судить за мошенничество
09 октября 2025 09:41Уснувший за рулем водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
09 октября 2025 08:19Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену
08 октября 2025 19:47Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами
08 октября 2025 19:01Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца
08 октября 2025 18:44Бетономешалка заблокировала движение на дамбе Нижегородской ГЭС
08 октября 2025 17:35Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
Происшествия

Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Барыкина

09 октября 2025 10:58 Происшествия
Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Бастрыкина

Фото: сайт думы Нижнего Новгорода

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего генерального директора завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина, подтвердив ранее принятое решение о его заочном аресте.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Мосгорсуда. В картотеке дела Барыкина отмечается, что в настоящее время готовится полный текст судебного акта.

Весной текущего года экс-спикер думы Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом на территории Московской области.

По версии следствия, экс-руководитель нижегородского завода покинул пределы России, после чего был объявлен в международный розыск. В апреле Тверской районный суд Москвы санкционировал его заочный арест. Барыкина подозревают в крупном мошенничестве.

Ранее представители завода "Красный якорь" заявляли, что уголовное преследование Барыкина не связано с деятельностью предприятия. 

Дмитрий Барыкин Мошенничество Суд
