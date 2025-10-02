Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Адвокаты Олега Лавричева настаивают на возврате дела прокурору

01 октября 2025 17:17 Происшествия
Адвокаты Олега Лавричева настаивают на возврате дела прокурору

Защита бывшего председателя думы Нижнего Новгорода и экс-главы Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева заявила в суде, что уголовное дело против него возбуждено с нарушениями и должно быть возвращено прокурору. Об этом пишет "Коммерсантъ-Приволжье".

По версии следствия, Лавричев, будучи гендиректором АПЗ, приобрел за счет предприятия дорогостоящего медицинского оборудования — рентгеновского маммографа и аппаратов УЗИ — общей стоимостью более 22,4 млн рублей. При этом, как утверждают следователи, завод не имел права использовать указанную технику. Чтобы придать действиям законный вид, Лавричев инициировал оформление сделок от имени акционерного общества.

Адвокаты считают, что дело изначально не имело законных оснований. Заявление в правоохранительные органы подал замгендиректора по безопасности Дмитрий Кониченко, но, по словам защиты, он не имел на это полномочий. Обратиться в органы, подчеркивают юристы, мог только генеральный директор, а выданная Кониченко доверенность таких прав не давала.

Кроме того, защита отмечает, что заявление поступило от новых владельцев завода, тогда как речь идет о действиях, совершенных при прежнем руководстве. При смене собственников был проведен аудит и финансовая экспертиза, никаких претензий к сделкам не возникло. Бывшие владельцы себя потерпевшими не считают.

Напомним, Лавричев был арестован в апреле 2024 года по обвинению в растрате. Позже к делу были добавлены новые эпизоды. В мае 2024 года спикер нижегородской думы добровольно сложил полномочия. С момента ареста суд неоднократно продлял срок содержания под стражей для Лавричева. Прокуратура запросила для него 12 лет колонии и штраф в 2 млн рублей. Для его предполагаемой соучастницы, бывшего юриста АПЗ Светланы Смирновой, предложено условное наказание.

Теги:
АПЗ Олег Лавричев Суд
