Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 11:21Нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги"
09 октября 2025 10:58НОДКБ ввела масочный режим
09 октября 2025 10:40Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег
09 октября 2025 10:07ОМК рассказывает о выдающихся учителях Выксы на уличных баннерах
09 октября 2025 09:26Нижегородские молодые врачи отработают три года в больницах после вуза
09 октября 2025 08:00Автоэксперт Фёдоров рассказал о новых правилах замены шин в 2025 году
08 октября 2025 18:26Шеф-повар Крюков прокомментировал предложение Милонова запретить майонез
08 октября 2025 18:09Более 300 будущих родителей приняли участие в лектории к Дню беременных в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 18:04Более 700 нижегородцев старшего возраста присоединилось к ежегодному празднику в честь Международного дня пожилого человека
08 октября 2025 17:57Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году
Общество

НОДКБ ввела масочный режим

09 октября 2025 10:58 Общество
НОДКБ ввела масочный режим

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская детская областная больница ввела масочный режим, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Меры действуют в НОДКБ в целях недопущения роста заболеваемости ОРВИ как среди сотрудников, так и среди пациентов. 

Администрация учреждения настоятельно просит надевать маски взрослых и детей при посещении всех подразделений больницы.

При этом посещение пациентов в стационаре не ограничили. 

Ранее сообщалось, что областная больница имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Медицина и здоровье НОДКБ
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
03 октября 2025 10:52Карантин по ОРВИ частично введен в 10 школах и 38 детсадах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных