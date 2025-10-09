НОДКБ ввела масочный режим Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская детская областная больница ввела масочный режим, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Меры действуют в НОДКБ в целях недопущения роста заболеваемости ОРВИ как среди сотрудников, так и среди пациентов.

Администрация учреждения настоятельно просит надевать маски взрослых и детей при посещении всех подразделений больницы.

При этом посещение пациентов в стационаре не ограничили.

Ранее сообщалось, что областная больница имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных.