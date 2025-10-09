Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками

09 октября 2025 14:30

МТС цифровая экосистема совместно с платформой для онлайн-коммуникаций МТС Линк провела исследование среди жителей Нижнего Новгорода, изучив уровень их осведомленности о дипфейках. Выяснилось, что примерно каждый второй житель города слышал о них, а 36% участников опроса лично сталкивались с подобными явлениями.

Подавляющее число жителей Нижнего Новгорода (71%) сталкивалось с дипфейками в развлекательном контенте, а почти четверть (21%) замечала их использование в рекламе. Тем не менее, 61% респондентов заявили, что способны выявить обман лишь эпизодически, а значит значительная доля населения сталкивается с трудностью идентификации подобного цифрового контента.

Треть участников исследования рассказала о конкретных примерах злоупотребления дипфейками. 18% респондентов, отметили, что мошенники пытались притворяться их знакомыми или родными людьми, 11% сталкивались с попытками представиться коллегами по работе или руководителями. Реже встречается ситуация, когда злоумышленники создают фейковые образы известных лиц — такое происходило лишь с 8% опрошенных.

Согласно данным опроса, около 29% занятых нижегородцев сообщили, что руководство периодически предупреждает персонал о возможных угрозах, возникающих из-за распространения подобного вида цифровых манипуляций. Чаще всего это происходит на личных встречах (71 %), реже через посты и сообщения (31 %) или в рамках курсов по информационной безопасности (27 %).

Нижегородцы чаще всего сталкиваются с использованием технологий дипфейков именно в онлайн-коммуникациях — преимущественно в мессенджерах и социальных сетях. Telegram лидирует среди нижегородских пользователей по количеству случаев распространения дипфейков. Мессенджер WhatsApp* и соцсеть "ВКонтакте" разделили второе место, набрав по 25% голосов респондентов соответственно. А вот недавно появившийся мессенджер MAX не получил упоминания среди респондентов — вероятно, ввиду своей новизны.

"Современные технологии действительно делают дипфейки практически неотличимыми от реальности, и это создаёт новые риски для бизнеса. По данным оценкам разных экспертов, только в первом квартале 2025 года мировые финансовые потери от мошенничества с использованием дипфейков превысили $200 млн. Один из способов снизить вероятность успешной атаки — использовать специализированные решения для видеосвязи, в том числе корпоративные ВКС-платформы. Эти сервисы предоставляют дополнительные уровни защиты благодаря встроенным механизмам антифрод-контроля. К примеру, онлайн-платформа для коммуникаций МТС Линк разработана с учетом минимизации рисков мошеннических действий в процессе использования. Но главное правило остаётся прежним: будьте внимательны и критически оценивайте любую коммуникацию, особенно касающуюся финансов или чувствительной информации", — отмечает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. 

* Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

Фото: unsplash.com

