Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи

Фото: Кира Мишина

Нижний Новгород оказался в числе самых привлекательных городов-миллионников для молодежи, рассматривающей возможность переезда. Согласно исследованию, проведенному на базе Лонгитюдной системы РОМИР, каждый пятый молодой человек при смене места жительства отдает предпочтение именно таким городам, как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

В целом 64% россиян положительно относятся к своему месту проживания, а 79% опрошенных выразили желание остаться жить там, где находятся сейчас. Эти данные опровергают распространенное мнение о массовом стремлении к переезду в столичные города.

Наименьший уровень эмоциональной привязанности к родному городу зафиксирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Только 59% респондентов этой возрастной группы сообщили, что им нравится место, где они живут. После 34 лет этот показатель стабилизируется и достигает 67-70%. Лишь 6% участников опроса заявили о негативном отношении к своему населенному пункту.

Несмотря на общее стремление оставаться на месте, каждый пятый россиянин все же не исключает возможность переезда. Чаще всего это касается молодежи и жителей малых городов. В качестве наиболее желанных направлений респонденты называют Москву и Санкт-Петербург (32%), а также крупные города-миллионники, включая Нижний Новгород (около 16%).

На выбор города влияет не только экономическая ситуация, но и общее качество городской среды. Более 70% опрошенных отметили, что для них важно наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов в шаговой доступности.

