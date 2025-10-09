Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 16:48Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы
09 октября 2025 16:30Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года
09 октября 2025 16:16Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи
09 октября 2025 16:04Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде
09 октября 2025 15:49Активисты и сторонники "Единой России" передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
09 октября 2025 14:53Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов
09 октября 2025 14:30Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками
09 октября 2025 14:12Т2 первой среди операторов интегрирует Т-Pay в контур мобильного приложения
09 октября 2025 13:45В Нижнем Новгороде простились с шеф-поваром Олегом Колисниченко
Общество

Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи

09 октября 2025 16:16 Общество
Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи

Фото: Кира Мишина

Нижний Новгород оказался в числе самых привлекательных городов-миллионников для молодежи, рассматривающей возможность переезда. Согласно исследованию, проведенному на базе Лонгитюдной системы РОМИР, каждый пятый молодой человек при смене места жительства отдает предпочтение именно таким городам, как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

В целом 64% россиян положительно относятся к своему месту проживания, а 79% опрошенных выразили желание остаться жить там, где находятся сейчас. Эти данные опровергают распространенное мнение о массовом стремлении к переезду в столичные города.

Наименьший уровень эмоциональной привязанности к родному городу зафиксирован среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Только 59% респондентов этой возрастной группы сообщили, что им нравится место, где они живут. После 34 лет этот показатель стабилизируется и достигает 67-70%. Лишь 6% участников опроса заявили о негативном отношении к своему населенному пункту.

Несмотря на общее стремление оставаться на месте, каждый пятый россиянин все же не исключает возможность переезда. Чаще всего это касается молодежи и жителей малых городов. В качестве наиболее желанных направлений респонденты называют Москву и Санкт-Петербург (32%), а также крупные города-миллионники, включая Нижний Новгород (около 16%).

На выбор города влияет не только экономическая ситуация, но и общее качество городской среды. Более 70% опрошенных отметили, что для них важно наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что 673 иностранца подали заявки на переезд в Нижегородскую область.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Переселение
Поделиться:
Новости по теме
10 сентября 2025 07:45Никитин предложил внуку Шарля де Голля переехать в Нижегородскую область
18 июля 2025 11:50Почему молодежь из других регионов выбирает Нижний Новгород для переезда
04 июня 2025 16:5814 иностранцев получили в Нижнем Новгороде разрешения на проживание в РФ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных