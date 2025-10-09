Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Два эму из Нижнего Новгорода отправились на Сахалин

09 октября 2025 19:27 Общество
Эму из Нижнего Новгорода отправились на Сахалин

Фото: пресс-служба Аэрофлота

Два эму из Нижнего Новгорода успешно преодолели путь через всю страну и прибыли в Сахалинский зооботанический парк. Перелёт редких птиц был организован авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" с пересадкой в Москве, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Птицы, относящиеся к числу крупнейших представителей фауны Австралии, отправились в путешествие в специально подготовленных контейнерах. Они были сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт во время транспортировки.

В грузовых отсеках самолётов поддерживалась особая температура, соответствующая климатическим предпочтениям теплолюбивых эму. Это позволило минимизировать стресс и создать условия, приближённые к привычной среде обитания.

Во время пересадки в столичном аэропорту наземные службы строго следовали инструкциям, полученным от отправителя. Эму предложили свежую капусту и воду, чтобы поддержать их самочувствие в дороге.

Теперь пернатые путешественники из Нижнего Новгорода обживаются в новом доме на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что до 300 различных видов птиц обитает в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
