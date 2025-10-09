Два эму из Нижнего Новгорода отправились на Сахалин Общество

Фото: пресс-служба Аэрофлота

Два эму из Нижнего Новгорода успешно преодолели путь через всю страну и прибыли в Сахалинский зооботанический парк. Перелёт редких птиц был организован авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" с пересадкой в Москве, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Птицы, относящиеся к числу крупнейших представителей фауны Австралии, отправились в путешествие в специально подготовленных контейнерах. Они были сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт во время транспортировки.

В грузовых отсеках самолётов поддерживалась особая температура, соответствующая климатическим предпочтениям теплолюбивых эму. Это позволило минимизировать стресс и создать условия, приближённые к привычной среде обитания.

Во время пересадки в столичном аэропорту наземные службы строго следовали инструкциям, полученным от отправителя. Эму предложили свежую капусту и воду, чтобы поддержать их самочувствие в дороге.

Теперь пернатые путешественники из Нижнего Новгорода обживаются в новом доме на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что до 300 различных видов птиц обитает в Нижегородской области.