Фильм с Хабенским, снятый нижегородцем, взял главную награду фестиваля "Маяк" Культура и отдых

Фото: телеграм-канал "киновойс"

Фильм "Здесь был Юра" (16+) нижегородского режиссера и сценариста Сергея Малкина стал обладателем главной награды на фестивале актуального российского кино "Маяк" (16+), который прошел в Геленджике, сообщили на официальном сайте кинофестиваля.

Фильм рассказывает о двух друзьях, Олеге и Серёге, которые в свои 30 лет продолжают мечтать о музыкальной славе. Они играют в малоизвестной рок-группе, делят коммунальную квартиру и готовятся к важному концерту на местном фестивале.

Накануне выступления им предстоит взять на себя неожиданную ответственность — присматривать за дядей Олега, 50-летним мужчиной с ментальными особенностями, которого нельзя оставлять одного ни на минуту. Эту роль исполнил Константин Хабенский, удостоенный приза за лучшую мужскую роль.

Председатель жюри режиссер Бакур Бакурадзе, отметил, что "Здесь был Юра" мог претендовать на победу сразу в нескольких номинациях.

