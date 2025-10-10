Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 октября 2025 09:22Фильм с Хабенским, снятый нижегородцем, взял главную награду фестиваля "Маяк"
09 октября 2025 15:58Абрамовская сельская библиотека в Нижегородской области обновлена по модельному стандарту
09 октября 2025 15:53Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию
09 октября 2025 14:27Реестр исторических домов Нижегородской области запустили на федеральном уровне
08 октября 2025 10:28Премьера сериала "Тысяча “нет” и одно “да”" состоится 9 октября
07 октября 2025 09:00Ремонт мебели в нижегородском музее Горького обойдется в 3 млн рублей
05 октября 2025 11:51Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым
04 октября 2025 10:55Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:11Нижегородские учреждения культуры получат субсидии в рамках нацпроекта "Семья"
03 октября 2025 15:29В Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов
Культура и отдых

Фильм с Хабенским, снятый нижегородцем, взял главную награду фестиваля "Маяк"

10 октября 2025
Фильм с Хабенским, снятый нижегородцем, взял главную награду фестиваля Маяк

Фото: телеграм-канал "киновойс"

Фильм "Здесь был Юра" (16+) нижегородского режиссера и сценариста Сергея Малкина стал обладателем главной награды на фестивале актуального российского кино "Маяк" (16+), который прошел в Геленджике, сообщили на официальном сайте кинофестиваля.

Фильм рассказывает о двух друзьях, Олеге и Серёге, которые в свои 30 лет продолжают мечтать о музыкальной славе. Они играют в малоизвестной рок-группе, делят коммунальную квартиру и готовятся к важному концерту на местном фестивале.

Накануне выступления им предстоит взять на себя неожиданную ответственность — присматривать за дядей Олега, 50-летним мужчиной с ментальными особенностями, которого нельзя оставлять одного ни на минуту. Эту роль исполнил Константин Хабенский, удостоенный приза за лучшую мужскую роль.

Председатель жюри режиссер Бакур Бакурадзе, отметил, что "Здесь был Юра" мог претендовать на победу сразу в нескольких номинациях.

Напомним, что летом в Нижнем Новгороде прошел девятый кинофестиваль "Горький fest" (18+). Кто взял главные призы - читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных