Депутаты рассмотрели предстоящие поправки в Устав Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

На заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению ключевым вопросом стало рассмотрение изменений в Устав Нижнего Новгорода. Совещание прошло под руководством председателя комиссии Ольги Балакиной.

Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, необходимость актуализации Устава связана с объединением территорий — городского округа Нижний Новгород и Кстовского муниципального района, а также с изменениями в федеральном законодательстве.

По словам Масловой, несмотря на обновления, структура и основные положения действующего Устава сохраняются. Однако в 2026 году документ предстоит скорректировать повторно — в связи с вступлением в силу с 1 января 2027 года положений Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года, регулирующего принципы организации местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти.

Ольга Балакина обратила внимание коллег на то, что наступающий 2026 год станет периодом масштабной муниципальной реформы, требующей серьезной законотворческой работы.

"Грядущий год станет годом муниципальной реформы. Для нас это будет непростая история. Здесь и объединение муниципалитетов, и новый закон о местном самоуправлении. К корректировке Устава еще будем возвращаться, поскольку именно так сконструирован федеральный закон", — отметила председатель комиссии.

Напомним, что публичные слушания по проекту обновленного Устава назначены на 15 октября 2025 года.

Ранее председатель ДНР и экс-глава Кстовского района Андрей Чертков объяснил слияние Кстова с Нижним Новгородом.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных