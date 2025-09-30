Гордума уволила главу КСП Нижнего Новгорода из-за утраты доверия Политика

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова лишилась должности по решению депутатов городской думы. Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", отставка была утверждена 24 сентября 2025 года на внеочередном заседании, которое не было предварительно анонсировано.

Абызова занимала пост главы КСП с 2021 года. Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство указало, что чиновница владеет несколькими квартирами, переведенными в нежилой фонд и сдаваемыми в аренду.

По мнению прокуратуры, таким образом Абызова получала доход от коммерческой деятельности, что противоречит ограничениям, установленным для муниципальных служащих.

Некоторые депутаты предлагали смягченный вариант — уволить Абызову по собственному желанию. Однако прокуратура настаивала на формулировке об утрате доверия, и именно этот вариант был поддержан большинством.

Из 27 участников последнего заседания думы седьмого созыва 25 проголосовали за отставку. Отмечается, что депутаты Николай Сатаев и Владимир Амельченко воздержались.

Ранее сообщалось, что новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгород был избран Анатолий Нуждин.