Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Политика
30 сентября 2025 14:39Гордума уволила главу КСП Нижнего Новгорода из-за утраты доверия
30 сентября 2025 13:24Захар Прилепин предупредил о долгом пути к Победе
30 сентября 2025 11:22Никитин обсудил с президентом Абхазии расширение сотрудничества
30 сентября 2025 11:10Совет по стратегическому развитию появится в Нижнем Новгороде
30 сентября 2025 08:00Булавинов прокомментировал рост числа взяток среди нижегородских чиновников
29 сентября 2025 18:08Евгений Люлин: "В одну реку нельзя войти дважды, но поработать в первом созыве Думы Нижнего Новгорода – возможно"
29 сентября 2025 17:27Кадровые перестановки возможны в мэрии Нижнего Новгорода
29 сентября 2025 17:17Утверждены замы председателя нижегородской думы Чинцова
29 сентября 2025 16:40В Госдуме поддержали инициативу ЗСНО по поддержке детей-сирот
29 сентября 2025 16:00Депутаты избрали Анатолия Нуждина председателем нижегородской КСП
Политика

Гордума уволила главу КСП Нижнего Новгорода из-за утраты доверия

30 сентября 2025 14:39
Гордума уволила главу КСП Нижнего Новгорода из-за утраты доверия

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова лишилась должности по решению депутатов городской думы. Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", отставка была утверждена 24 сентября 2025 года на внеочередном заседании, которое не было предварительно анонсировано.

Абызова занимала пост главы КСП с 2021 года. Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство указало, что чиновница владеет несколькими квартирами, переведенными в нежилой фонд и сдаваемыми в аренду.

По мнению прокуратуры, таким образом Абызова получала доход от коммерческой деятельности, что противоречит ограничениям, установленным для муниципальных служащих.

Некоторые депутаты предлагали смягченный вариант — уволить Абызову по собственному желанию. Однако прокуратура настаивала на формулировке об утрате доверия, и именно этот вариант был поддержан большинством.

Из 27 участников последнего заседания думы седьмого созыва 25 проголосовали за отставку. Отмечается, что депутаты Николай Сатаев и Владимир Амельченко воздержались.

Ранее сообщалось, что новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгород был избран Анатолий Нуждин.

