Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2025 17:17В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах
05 октября 2025 16:28Эндокринолог Власова: гликемический индекс — не главный показатель пользы еды
05 октября 2025 14:00Нижегородцев ждут дожди и прохлада на следующей неделе
05 октября 2025 12:30Биолог рассказала, где в Нижегородской области самые грибные места
05 октября 2025 10:46Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку к Дню учителя
05 октября 2025 09:57Автобусы ускорились на Московском шоссе благодаря новой выделенной полосе
05 октября 2025 09:44Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя
05 октября 2025 08:17План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
05 октября 2025 08:00Каждый четвертый нижегородский учитель работает в селе
04 октября 2025 18:15Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом
Общество

В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах

05 октября 2025 17:17 Общество
В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах

Фото: ЦРТС

Министерство транспорта Нижегородской области совместно с Центром развития транспортных систем провели рейдовую проверку корректности работы терминалов оплаты в городском общественном транспорте. Инспекция прошла на разворотной площадке в микрорайоне Верхние Печеры.

В ходе проверки специалисты выявили неисправные валидаторы на задних площадках автобусов маршрутов №45 и №171. Пассажиры ранее также сообщали о проблемах с оплатой на этих направлениях.

По итогам выездного совещания оператору автоматизированной системы оплаты проезда — компании ООО "Ситикард" — поручено активизировать взаимодействие с перевозчиками для обеспечения стабильной работы оборудования. Также планируется провести дополнительные инструктажи с водителями, чтобы они могли оперативно реагировать на технические сбои и при необходимости восстанавливать работу терминалов без задержек.

Заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин подчеркнул, что наличие исправных терминалов на задней площадке автобусов напрямую влияет на удобство пассажиров:

"Работа оборудования в хвостовой части салона — это важнейший элемент комфорта. Перевозчики обязаны обеспечить его бесперебойное функционирование и своевременно устранять сбои. Условия контрактов с перевозчиками напрямую обязывают их иметь исправный терминал в каждом транспортном средстве. Люди должны быть уверены, что смогут оплатить проезд без затруднений, вне зависимости от того, с какой двери они заходят. Если эти обязательства не будут исполняться, на маршрутах могут быть привлечены другие перевозчики".

Ранее сообщалось, что автобусы ускорились на Московском шоссе благодаря новой выделенной полосе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 09:00Более 1000 "зайцев" поймали в общественном транспорте Нижнего Новгорода
28 сентября 2025 11:19ЦРТС объяснил некорректную работу нижегородских "умных" остановок
02 июня 2025 11:25Нижегородские перевозчики установили почти 45 валидаторов в мае
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных