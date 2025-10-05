В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах Общество

Фото: ЦРТС

Министерство транспорта Нижегородской области совместно с Центром развития транспортных систем провели рейдовую проверку корректности работы терминалов оплаты в городском общественном транспорте. Инспекция прошла на разворотной площадке в микрорайоне Верхние Печеры.

В ходе проверки специалисты выявили неисправные валидаторы на задних площадках автобусов маршрутов №45 и №171. Пассажиры ранее также сообщали о проблемах с оплатой на этих направлениях.

По итогам выездного совещания оператору автоматизированной системы оплаты проезда — компании ООО "Ситикард" — поручено активизировать взаимодействие с перевозчиками для обеспечения стабильной работы оборудования. Также планируется провести дополнительные инструктажи с водителями, чтобы они могли оперативно реагировать на технические сбои и при необходимости восстанавливать работу терминалов без задержек.

Заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин подчеркнул, что наличие исправных терминалов на задней площадке автобусов напрямую влияет на удобство пассажиров:

"Работа оборудования в хвостовой части салона — это важнейший элемент комфорта. Перевозчики обязаны обеспечить его бесперебойное функционирование и своевременно устранять сбои. Условия контрактов с перевозчиками напрямую обязывают их иметь исправный терминал в каждом транспортном средстве. Люди должны быть уверены, что смогут оплатить проезд без затруднений, вне зависимости от того, с какой двери они заходят. Если эти обязательства не будут исполняться, на маршрутах могут быть привлечены другие перевозчики".

