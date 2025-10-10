Нижегородская область направила 50 млрд рублей на поддержку СВО Экономика

Фото: Максим Герасимов

Суммарные расходы бюджета Нижегородской области на поддержку специальной военной операции (СВО) за два года достигли 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Фонда народного единства Петр Банников на встрече с представителями бизнес-сообщества, которая прошла 9 октября при участии заместителя губернатора Андрея Чечерина. Его слова приводит издание "Коммерсант-Приволжье".

В 2024 году регион выделил на эти цели 24 млрд рублей, а в 2025 году — уже 26 млрд рублей. Банников уточнил, что озвученные суммы не являются окончательными.

Также глава фонда рассказал, что за полтора года в Фонд народного единства поступили пожертвования от нижегородских предприятий на общую сумму 2 млрд рублей. Деньги направлены на поддержку военнослужащих, задействованных в СВО.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры отправили на фронт восьмой по счёту мотоцикл.