Нижегородская область направила 50 млрд рублей на поддержку СВО

Фото:
Суммарные расходы бюджета Нижегородской области на поддержку специальной военной операции (СВО) за два года достигли 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава Фонда народного единства Петр Банников на встрече с представителями бизнес-сообщества, которая прошла 9 октября при участии заместителя губернатора Андрея Чечерина. Его слова приводит издание "Коммерсант-Приволжье".
В 2024 году регион выделил на эти цели 24 млрд рублей, а в 2025 году — уже 26 млрд рублей. Банников уточнил, что озвученные суммы не являются окончательными.
Также глава фонда рассказал, что за полтора года в Фонд народного единства поступили пожертвования от нижегородских предприятий на общую сумму 2 млрд рублей. Деньги направлены на поддержку военнослужащих, задействованных в СВО.
Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры отправили на фронт восьмой по счёту мотоцикл.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+