Общество

Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста

10 октября 2025 17:49 Общество
Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируется обновление архитектурно-художественного освещения Канавинского моста. Департамент экономики и инвестиций администрации города объявил электронный аукцион по выбору подрядчика.

Как сообщается на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Заявки от участников принимают до 25 октября 2025 года. Работы необходимо выполнить до 31 декабря текущего года. Гарантия на световое оборудование по контракту должна составлять не менее 24 месяцев.

Согласно опубликованной документации, всего на мосту планируется установить 672 линейных светильника, а также 524 прожектора различных типов. Исправным будет считаться работа не менее 95% светового оборудования моста. В случае выхода из строя светильника подрядчик обязуется заменить неисправный элемент.

Ранее сообщалось, что четыре моста через реку Оку в Нижнем Новгороде оснастили современной интеллектуальной системой обеспечения безопасности.

Напомним также, что около 38 миллионов рублей выделено на праздничное оформление Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

