Происшествия

В Воскресенском районе 8-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного отца

04 октября 2025 21:34
В Воскресенском районе 8-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного отца

В Воскресенском районе возбуждено уголовное дело после смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По имеющимся данным, вечером 4 октября недалеко от деревни Быстрец пьяный мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и врезался в дерево.

В момент аварии в салоне находилась его 8-летняя дочь. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Прокуратура Нижегородской области взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребенка, пострадали при столкновении легковушки и полицейской машины на Бору.

Дети ДТП Смертность
