ДТП с автобусом в Балахне закончилось госпитализацией пассажиров Происшествия

В Балахне Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

По информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, авария случилась на улице Вокзальной вблизи дома №35. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автобусом марки ПАЗ, которым управлял мужчина 1981 года рождения.

От мощного удара автобус съехал с проезжей части. В салоне находились пассажиры, некоторые из которых получили травмы.

Пострадавших доставили в Балахнинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что следователи проводят проверку после ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде.