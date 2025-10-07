ДТП с автобусом в Балахне закончилось госпитализацией пассажиров

В Балахне Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
По информации, предоставленной региональным управлением ГИБДД, авария случилась на улице Вокзальной вблизи дома №35. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автобусом марки ПАЗ, которым управлял мужчина 1981 года рождения.
От мощного удара автобус съехал с проезжей части. В салоне находились пассажиры, некоторые из которых получили травмы.
Пострадавших доставили в Балахнинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, что следователи проводят проверку после ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде.
