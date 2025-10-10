Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 октября 2025 07:1121-летнему водителю грозит реальный срок за ДТП с пожилой нижегородкой
09 октября 2025 20:00Металлурга из Выксы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку от поставщика
09 октября 2025 19:00Курение рядом с газовой трубой обернулось пожаром в доме на Ярошенко
09 октября 2025 18:06Водитель-должник лишился машины после проверки на нижегородской трассе
09 октября 2025 17:45Сотрудниц нижегородского вуза осудят за присвоение премий на 2,5 млн рублей
09 октября 2025 17:05Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ
09 октября 2025 14:14Нижегородец получил 12 лет за организацию межрегионального наркоканала
09 октября 2025 11:38Тонна спиртного и горы сигарет: в Кстове накрыли подпольный магазин
09 октября 2025 10:58Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Барыкина
09 октября 2025 10:25Экс-замглавы нижегородского фонда капремонта будут судить за мошенничество
Происшествия

21-летнему водителю грозит реальный срок за ДТП с пожилой нижегородкой

10 октября 2025 07:11 Происшествия
Пожилая женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела по факту серьезного ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 3 июня 2025 года на Московском шоссе. 21-летний житель Дзержинска за рулем автомобиля "Рено Сандеро" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекрёсток, где столкнулся с "Ягуаром".

В результате столкновения травмы получила пассажирка "Рено". Врачи квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

По факту происшествия было возбуждено уголовное по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Расследование завершено. Материалы дела с обвинительным заключением уже переданы в Канавинский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Согласно закону, за такое нарушение может грозить до двух лет лишения свободы, а также запрет на определённые профессии или деятельность сроком до трёх лет.

Ранее сообщалось, что 22-летний водитель уснул за рулем, столкнулся с иномаркой и перевернулся после того, как врезался в отбойный брус в Пильнинском округе. Молодой человек погиб на месте. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 16:53ДТП с автобусом в Балахне закончилось госпитализацией пассажиров
06 октября 2025 16:52Скорая помощь врезалась в столб в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
04 октября 2025 21:34В Воскресенском районе 8-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного отца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных