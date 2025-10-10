21-летнему водителю грозит реальный срок за ДТП с пожилой нижегородкой

Фото:
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела по факту серьезного ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 3 июня 2025 года на Московском шоссе. 21-летний житель Дзержинска за рулем автомобиля "Рено Сандеро" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекрёсток, где столкнулся с "Ягуаром".
В результате столкновения травмы получила пассажирка "Рено". Врачи квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.
По факту происшествия было возбуждено уголовное по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Расследование завершено. Материалы дела с обвинительным заключением уже переданы в Канавинский районный суд, где его рассмотрят по существу.
Согласно закону, за такое нарушение может грозить до двух лет лишения свободы, а также запрет на определённые профессии или деятельность сроком до трёх лет.
Ранее сообщалось, что 22-летний водитель уснул за рулем, столкнулся с иномаркой и перевернулся после того, как врезался в отбойный брус в Пильнинском округе. Молодой человек погиб на месте.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+