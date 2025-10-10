21-летнему водителю грозит реальный срок за ДТП с пожилой нижегородкой Происшествия

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела по факту серьезного ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 3 июня 2025 года на Московском шоссе. 21-летний житель Дзержинска за рулем автомобиля "Рено Сандеро" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекрёсток, где столкнулся с "Ягуаром".

В результате столкновения травмы получила пассажирка "Рено". Врачи квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

По факту происшествия было возбуждено уголовное по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Расследование завершено. Материалы дела с обвинительным заключением уже переданы в Канавинский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Согласно закону, за такое нарушение может грозить до двух лет лишения свободы, а также запрет на определённые профессии или деятельность сроком до трёх лет.

