Нижегородцам напомнили об опасном хроническом заболевании кожи Общество

Фото: Максим Герасимов

Чрезмерное увлечение парфюмом и игнорирование защиты от солнца могут привести к развитию хронического кожного заболевания — пойкилодермии Сиватта. Об этом сообщил представитель нижегородского здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Врачи отмечают, что в первую очередь в зоне риска находятся женщины старшего возраста, особенно при снижении уровня эстрогенов и наличии генетической предрасположенности. Болезнь проявляется на открытых участках кожи — боковых сторонах лица, шее и зоне декольте.

Пойкилодермия вызывает истончение кожи, появление участков с пигментацией, которые чередуются с обесцвеченными зонами. Интересно, что область шеи, находящаяся под подбородком, как правило, остаётся нетронутой, поскольку защищена от солнечного света.

Для устранения проявлений заболевания применяются лазерные процедуры. Также возможно использование косметических средств на основе ретиноидов, витамина С или гидрохинона. Однако эффективность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента.

Ранее нижегородцам рассказали об опасном спрее для загара.