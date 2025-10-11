ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" потерпели крупное поражение в выездном матче против новокузнецкого "Металлурга". Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев льда.

Команда из Нижнего Новгорода вышла на матч в обновлённом составе. К основной группе присоединились форварды Илья Чефанов и Никита Артамонов, прибывшие из главного "Торпедо". Они заменили в заявке Никиту Бледнова и Макара Ополинского. Из-за травмы игру пропустил Илья Бочков — его место занял Илья Жарков. Капитанская повязка временно перешла к Даниилу Ильину. Пост номер один в воротах на старте занял Дмитрий Дагестанский.

Первый период оказался насыщенным на удаления и спорные моменты. На 17-й минуте "Металлург" забросил шайбу, однако после видеопросмотра судьи отменили гол — сработал тренерский запрос на офсайд от штаба "горьковчан". Спустя мгновения нижегородцы получили большинство, но допустили грубую ошибку в своей зоне, чем воспользовался Владислав Кодола — 1:0.

Во втором периоде "Торпедо-Горький" вновь получило численное преимущество и на этот раз реализовало его. После броска Николая Майорова на добивании отличился Матвей Уткин — 1:1. Однако вскоре уже гости остались в меньшинстве, и Никита Гуслистов вновь вывел "Металлург" вперёд — 2:1.

До середины матча нижегородцы пропустили ещё дважды — шайбы забросили Дмитрий Соколов и Захар Шабловский. После этого вратаря Дмитрия Дагестанского сменил Лоренс Зинаддин, но и он не смог остановить натиск соперника. Владислав Кодола оформил хет-трик, забросив ещё две шайбы до перерыва. Единственный ответ от "горьковчан" во втором отрезке — точный бросок Сергея Одинокова. На табло — 6:2.

Третья двадцатиминутка выдалась менее результативной. На 45-й минуте Даниил Апальков довёл счёт до 7:2, вызвав бурную реакцию трибун. Тем не менее, последнее слово в матче осталось за нижегородцами — Роман Опалев реализовал большинство, установив окончательный счёт — 7:3.

Завершится выездная серия для "Торпедо-Горький" матчем против "Динамо-Алтая". Встреча пройдёт 13 октября в Барнауле.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по итогам серии буллитов.