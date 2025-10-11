Депутат ЗСНО Досаев высказался о налоговых реформах Экономика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев прокомментировал предполагаемые изменения в налоговой системе, которые, по его мнению, могут существенно повлиять на малый бизнес. Свою позицию он изложил в личном телеграм-канале.

По словам парламентария, он активно обсуждает предстоящие реформы с представителями нижегородского бизнес-сообщества и уже сейчас можно выделить два ключевых изменения.

"Очевидно, что ставка НДС будет увеличена с 20 до 22 процентов, а порог дохода для применения упрощенной системы налогообложения снизится с 60 до 10 миллионов рублей", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что снижение порога УСН напрямую затрагивает интересы малого бизнеса. По его оценке, такие меры могут нанести серьезный удар по предпринимателям, работающим на грани рентабельности.

"Понятно, что государству нужно искать источники пополнения бюджета, но в данном случае речь идет о бизнесе, который и так работает в непростых условиях. Доход в 10 миллионов — это, по сути, оборот небольшого торгового павильона. Здесь нет и речи о каких-либо сверхприбылях, поэтому опасения предпринимателей вполне обоснованы", — пояснил Досаев.

Он также отметил, что в то время как крупные компании столкнутся лишь с незначительным увеличением налоговой нагрузки, малым предприятиям предстоит пройти через куда более ощутимые трудности.

"Буду внимательно следить за тем, как будут реализовываться эти меры на практике", — заключил депутат.

Напомним, что проект закона о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму.