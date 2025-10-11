Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
10 октября 2025 10:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ
09 октября 2025 15:15Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
Спорт

Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"

11 октября 2025 18:06 Спорт
Нижегородская Чайка одержала волевую победу над Молотом

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты нижегородской "Чайки" в рамках Молодёжной хоккейной лиги провели напряжённый матч на домашнем льду против пермского "Молота" и одержали победу со счётом 4:3. Об этом сообщается в официальных соцсетях клуба.

Игра выдалась крайне драматичной. В середине второго периода счёт стал 0:3 в пользу гостей. Однако "Чайка" сумела собраться и совершить впечатляющий камбэк.

Поворотным моментом стали шайбы Ивана Муллерова, Яна Мельникова и дубль Глеба Стафеева, которые не только сравняли счёт, но и принесли команде победу в этом непростом противостоянии.

Эта победа стала уже восьмой подряд для "Чайки" в текущем сезоне МХЛ.

После финальной сирены Ян Мельников поблагодарил болельщиков за поддержку и прокомментировал успех команды:

"Это была наша тактика, — отметил хоккеист. — Дали почувствовать сопернику уверенность, а потом сделали свою работу".

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо-Горький" крупно проиграли в выездном матче против новокузнецкого "Металлурга".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
12 сентября 2025 11:01Нижегородская "Чайка" обыграла "Толпар" и прервала серию поражений
24 августа 2025 07:41Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных