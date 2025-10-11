Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"

Фото:
Хоккеисты нижегородской "Чайки" в рамках Молодёжной хоккейной лиги провели напряжённый матч на домашнем льду против пермского "Молота" и одержали победу со счётом 4:3. Об этом сообщается в официальных соцсетях клуба.
Игра выдалась крайне драматичной. В середине второго периода счёт стал 0:3 в пользу гостей. Однако "Чайка" сумела собраться и совершить впечатляющий камбэк.
Поворотным моментом стали шайбы Ивана Муллерова, Яна Мельникова и дубль Глеба Стафеева, которые не только сравняли счёт, но и принесли команде победу в этом непростом противостоянии.
Эта победа стала уже восьмой подряд для "Чайки" в текущем сезоне МХЛ.
После финальной сирены Ян Мельников поблагодарил болельщиков за поддержку и прокомментировал успех команды:
"Это была наша тактика, — отметил хоккеист. — Дали почувствовать сопернику уверенность, а потом сделали свою работу".
Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо-Горький" крупно проиграли в выездном матче против новокузнецкого "Металлурга".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+