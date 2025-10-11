Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты нижегородской "Чайки" в рамках Молодёжной хоккейной лиги провели напряжённый матч на домашнем льду против пермского "Молота" и одержали победу со счётом 4:3. Об этом сообщается в официальных соцсетях клуба.

Игра выдалась крайне драматичной. В середине второго периода счёт стал 0:3 в пользу гостей. Однако "Чайка" сумела собраться и совершить впечатляющий камбэк.

Поворотным моментом стали шайбы Ивана Муллерова, Яна Мельникова и дубль Глеба Стафеева, которые не только сравняли счёт, но и принесли команде победу в этом непростом противостоянии.

Эта победа стала уже восьмой подряд для "Чайки" в текущем сезоне МХЛ.

После финальной сирены Ян Мельников поблагодарил болельщиков за поддержку и прокомментировал успех команды:

"Это была наша тактика, — отметил хоккеист. — Дали почувствовать сопернику уверенность, а потом сделали свою работу".

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо-Горький" крупно проиграли в выездном матче против новокузнецкого "Металлурга".