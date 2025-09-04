Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Спорт
12 сентября 2025 11:01  [112] Нижегородская "Чайка" обыграла "Толпар" и прервала серию поражений
12 сентября 2025 10:14  [141] ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне
12 сентября 2025 09:28  [173] Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52%
12 сентября 2025 09:00  [155] "Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба
12 сентября 2025 07:00  [176] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
11 сентября 2025 14:58  [402] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
11 сентября 2025 09:49  [433] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
10 сентября 2025 20:00  [456] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
10 сентября 2025 19:34  [378] Воспитанники спортивной школы "Водник" тренируются в новых условиях
10 сентября 2025 17:43  [470] Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская "Чайка" обыграла "Толпар" и прервала серию поражений

12 сентября 2025 11:01  [112] Спорт
Нижегородская Чайка обыграла Толпар и прервала серию поражений

Фото: МХК "Чайка"

После череды неудач на старте нового сезона Молодежной хоккейной лиги нижегородская "Чайка" наконец-то сумела одержать долгожданную победу. В гостевом поединке в Уфе команда обыграла местный "Толпар" со счетом 3:2. В прошлом матче нижегородцы потерпели поражение.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но с достаточным количеством борьбы и напряжения на площадке. Во втором игровом отрезке счет открыл Ярослав Попов, завершивший быструю атаку "Чайки", в которой также отличились передачами Владислав Мишин и Алексей Анисимов. Однако хозяева быстро сравняли счет, реализовав большинство.

Но вскоре Ян Мельников вновь вывел нижегородцев вперед. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1.

В третьем периоде "Толпар" снова поразил ворота "Чайки". Но за пять минут до конца финальной сирены Макар Голзунов поставил точку в этой встрече, забросив решающую шайбу.

Победный для "автозаводцев" матч закончился со счетом 3:2. Это первая победа "Чайки" в сезоне 2025/2026.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне "Чайка" стала бронзовым призером молодежного чемпионата.

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
