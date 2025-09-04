Нижегородская "Чайка" обыграла "Толпар" и прервала серию поражений Спорт

Фото: МХК "Чайка"

После череды неудач на старте нового сезона Молодежной хоккейной лиги нижегородская "Чайка" наконец-то сумела одержать долгожданную победу. В гостевом поединке в Уфе команда обыграла местный "Толпар" со счетом 3:2. В прошлом матче нижегородцы потерпели поражение.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но с достаточным количеством борьбы и напряжения на площадке. Во втором игровом отрезке счет открыл Ярослав Попов, завершивший быструю атаку "Чайки", в которой также отличились передачами Владислав Мишин и Алексей Анисимов. Однако хозяева быстро сравняли счет, реализовав большинство.

Но вскоре Ян Мельников вновь вывел нижегородцев вперед. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1.

В третьем периоде "Толпар" снова поразил ворота "Чайки". Но за пять минут до конца финальной сирены Макар Голзунов поставил точку в этой встрече, забросив решающую шайбу.

Победный для "автозаводцев" матч закончился со счетом 3:2. Это первая победа "Чайки" в сезоне 2025/2026.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне "Чайка" стала бронзовым призером молодежного чемпионата.