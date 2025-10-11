Никитин проверил обновление социальных объектов в Вачском округе Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 октября совершил рабочую поездку в Вачский муниципальный округ. В рамках визита глава региона осмотрел ряд образовательных и социальных учреждений, в которых ведутся или завершены капитальные ремонтные работы.

Первым объектом стала Казаковская средняя школа. Она входит в число 11 школ, открывшихся после масштабной реконструкции в День знаний. Обновление учебного заведения проводилось в рамках нового национального проекта "Молодёжь и дети".

В школе обучаются около 150 учеников. В ходе ремонта были модернизированы учебные классы, столовая и спортивный зал. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием. Кроме того, для младших школьников обустроили спортивную площадку. Общая сумма вложений в реконструкцию составила почти 160 миллионов рублей.

Глеб Никитин положительно оценил проделанную работу.

"Такой ремонт обязывает школьников хорошо учиться, показывать высокие результаты и радовать родителей", — подчеркнул губернатор.

Ранее, в 2020 году, в школе были открыты кабинеты "Точка роста" в рамках нацпроекта "Образование". Здесь дети изучают основы безопасности, работают с VR-оборудованием, занимаются программированием и 3D-моделированием, а также осваивают навыки первой помощи. Ученики школы регулярно становятся победителями региональных олимпиад.

Помимо учебной деятельности, школа активно развивает патриотическое направление. На её территории установлен бюст Героя Советского Союза Сергея Шолыгина, уроженца Вачского района.

Следующим пунктом визита стал детский сад №2 "Колокольчик" в рабочем посёлке Вача. Здесь капитальный ремонт был приостановлен из-за недобросовестного подрядчика. Контракт с ним расторгли, и к работам привлекли нового исполнителя. Обновление детсада проходит в рамках федерального проекта "Поддержка семьи", входящего в структуру нацпроекта "Семья".

В детском саду планируется ремонт систем отопления и электроснабжения, замена кровли, а также внутренняя отделка помещений. Будут обновлены игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок и медицинский кабинет.

Также губернатор посетил детско-юношеский центр "Ровесник". Его воспитанники регулярно добиваются успехов на соревнованиях. В частности, в 2024 году команда центра стала призёром областного финала турнира "Золотая шайба" среди сельских команд.

Здание центра было построено в 1980 году и нуждается в обновлении. Глеб Никитин поручил министру спорта Нижегородской области Дмитрию Кабайло рассмотреть возможные пути развития учреждения.

Напомним, национальные проекты "Молодёжь и дети" и «Семья" реализуются с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Нацпроект "Молодёжь и дети» включает девять федеральных программ, среди которых "Россия – страна возможностей", "Всё лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет" и другие.

В состав нацпроекта "Семья" входят пять направлений: "Многодетная семья", "Поддержка семьи", "Семейные ценности и инфраструктура культуры", "Старшее поколение" и "Охрана материнства и детства".

