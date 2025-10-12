Нижегородцы в этом году стали чаще покупать подержанные Mazda, Kia и Hyundai Общество

Фото: Александр Воложанин

Количество объявлений о продаже подержанных автомобилей в Нижегородской области в 2025 году увеличилось на 6,3%. При этом популярность отдельных моделей возросла более чем на 57%. Об этом сообщили в пресс-службе платформы "Авито Авто".

Согласно предоставленной информации, в третьем квартале наибольшим спросом пользовались автомобили таких марок, как Mazda, LADA, Toyota, Audi и Mercedes-Benz.

Среди моделей лидировали LADA 2107, Toyota Camry, LADA Priora, LADA 2114 Samara и Honda CR-V.

По сравнению с началом года наибольший рост спроса наблюдался на автомобили Mazda (+26,6%), Kia (+25%), Hyundai и Skoda (+20% каждая), а также Audi (+13,7%).

Особенно заметно увеличился интерес к следующим моделям: Kia Ceed (+57,1%), Volkswagen Polo (+49,2%), Mazda 3 (+43,3%), Chevrolet Cruze (+42,9%) и Mitsubishi Outlander (+37%).

Эксперты отмечают, что в целом по России наблюдается устойчивый рост спроса на подержанные автомобили. Во второй половине сентября спрос на вторичном рынке вырос на 10,4% по сравнению с первой половиной месяца. Это связано с двумя ключевыми факторами: снижением ключевой ставки, что сделало кредиты более доступными и привлекательными, а также традиционным сезонным повышением интереса к покупке автомобилей.