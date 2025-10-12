Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2025 14:01Нижегородцы в этом году стали чаще покупать подержанные Mazda, Kia и Hyundai
12 октября 2025 13:26Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе
12 октября 2025 12:57Средний размер стипендии в вузах Нижнего Новгорода составил около 3200 рублей
12 октября 2025 12:33В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"
12 октября 2025 12:04Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза"
12 октября 2025 11:15Замгубернатора Сергей Морозов проведёт личный приём граждан 30 октября
12 октября 2025 10:48В Нижнем Новгороде создают уникальную разработку - "робота-медсестру"
12 октября 2025 09:30Евгений Люлин поздравил работников агропрома с профессиональным праздником
11 октября 2025 20:39Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации
11 октября 2025 18:23Никитин проверил обновление социальных объектов в Вачском округе
Общество

Нижегородцы в этом году стали чаще покупать подержанные Mazda, Kia и Hyundai

12 октября 2025 14:01 Общество
Нижегородцы в этом году стали чаще покупать подержанные Mazda, Kia и Hyundai

Фото: Александр Воложанин

Количество объявлений о продаже подержанных автомобилей в Нижегородской области в 2025 году увеличилось на 6,3%. При этом популярность отдельных моделей возросла более чем на 57%. Об этом сообщили в пресс-службе платформы "Авито Авто".

Согласно предоставленной информации, в третьем квартале наибольшим спросом пользовались автомобили таких марок, как Mazda, LADA, Toyota, Audi и Mercedes-Benz.

Среди моделей лидировали LADA 2107, Toyota Camry, LADA Priora, LADA 2114 Samara и Honda CR-V.

По сравнению с началом года наибольший рост спроса наблюдался на автомобили Mazda (+26,6%), Kia (+25%), Hyundai и Skoda (+20% каждая), а также Audi (+13,7%).

Особенно заметно увеличился интерес к следующим моделям: Kia Ceed (+57,1%), Volkswagen Polo (+49,2%), Mazda 3 (+43,3%), Chevrolet Cruze (+42,9%) и Mitsubishi Outlander (+37%).

Эксперты отмечают, что в целом по России наблюдается устойчивый рост спроса на подержанные автомобили. Во второй половине сентября спрос на вторичном рынке вырос на 10,4% по сравнению с первой половиной месяца. Это связано с двумя ключевыми факторами: снижением ключевой ставки, что сделало кредиты более доступными и привлекательными, а также традиционным сезонным повышением интереса к покупке автомобилей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 08:00Автоэксперт Фёдоров рассказал о новых правилах замены шин в 2025 году
03 октября 2025 13:58Ford легендарного гонщика Макрея нашли в Нижнем Новгороде
23 сентября 2025 12:46Минпромторг предложил уравнять тарифы утильсбора на мощные автомобили
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных